Porter son Apple Watch au poignet, c’est fini ? Voici pourquoi de plus en plus de personnes la mettent à la cheville

Une nouvelle tendance étonne les utilisateurs d’Apple Watch : certains ne la portent plus au poignet. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de témoignages montrent une utilisation inattendue de la montre connectée. Les raisons de ce changement vont vous surprendre.

Les montres connectées sont devenues des outils essentiels pour le suivi de la santé et du bien-être. Elles permettent de surveiller la fréquence cardiaque, de suivre l’activité physique et même de détecter les accidents afin de sauver des vies. L’Apple Watch, en particulier, est souvent mise en avant pour ses fonctionnalités avancées. Mais aujourd’hui, une tendance inhabituelle émerge : certains utilisateurs préfèrent porter leur montre ailleurs que sur le poignet.

De plus en plus d’utilisateurs choisissent de fixer leur Apple Watch sur leur cheville plutôt que sur leur poignet. Ce phénomène, encore marginal, intrigue et suscite de nombreuses réactions. Avec l’arrivée de modèles comme l’Apple Watch Series 10, certains cherchent à optimiser leurs mesures de santé d’une manière inattendue.

Porter l’Apple Watch à la cheville améliore certains suivis de santé

Plusieurs raisons poussent certaines personnes à préférer la cheville au poignet. Certains utilisateurs ont des poignets trop fins qui rendent la montre trop lâche et peu efficace pour la mesure du rythme cardiaque. D’autres ont des tatouages sur ce dernier qui empêchent les capteurs de fonctionner correctement. Certains professionnels de santé ne peuvent pas porter d’accessoires au poignet en raison des règles d’hygiène strictes. D’autres encore estiment que la montre suit mieux leurs pas lorsqu’elle est attachée à la cheville, notamment lorsqu’ils poussent une poussette ou utilisent un tapis de marche.

Apple n’a pas officiellement réagi à cette tendance. Ses documents techniques précisent que la montre est optimisée pour être portée au poignet, sans mentionner d’autres emplacements possibles. Pourtant, les témoignages d’utilisateurs se multiplient sur les réseaux sociaux. Certains se filment en train de s’entraîner avec leur Apple Watch à la cheville et vantent les bénéfices de cette méthode. D’autres évoquent les regards surpris, voire des malentendus, certaines personnes confondent leur montre avec un bracelet électronique judiciaire. Malgré cela, la tendance semble se renforcer, et de plus en plus de personnes adoptent cette nouvelle façon de porter leur montre connectée.

Source : nytimes