Le Poco X3 Pro, smartphone entrée de gamme proposé à moins de 250 euros est disponible en France. Ensemble, on fait le point sur les meilleures offre pour l'acheter au meilleur prix du marché.

💰Poco X3 Pro : où l'acheter au prix le plus bas sur internet ?

Le nouveau Poco X3 Pro est commercialisé au prix conseillé de 259 € dans sa version 128 Go et 299 € dans sa version 256 Go. Il est disponible dans sa variante 256 Go au meilleur prix du coté d'Amazon : 259 €. A l'heure actuelle, c'est l'enseigne en ligne française Cdiscount qui propose le Poco X3 Pro au meilleur prix dans sa version 128 Go : 239 €.

📱Quelle fiche technique pour le Poco X3 Pro ?

Le Poco X3 Pro est un smartphone entrée de gamme qui se place sur le segment de son cousin, le Xiaomi Redmi Note 10, commercialisé à 199 €. Le terminal conçu par Xiaomi embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 860 couplé à 6 ou 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Ce dernier est dépourvu de slot microSD, et sa mémoire de stockage interne est donc non extensible.

Coté affichage, on retrouve une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pour la partie photo, l'appareil est doté d'un module de 4 capteurs photos situé à l'arrière. un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle à 8 mégapixels et deux capteurs secondaires de 2 mégapixels. Compatible charge rapide 33, sa batterie propose une capacité de 5160 mAh. Enfin, le terminal est proposé en trois coloris : bleu, bronze et noir.

