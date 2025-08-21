Poco M7 : le smartphone de Xiaomi avec une batterie de 7000 mAh est à prix réduit

À peine arrivé, le Poco M7 est déjà en promotion ! Dans le cadre d'une vente flash, le géant du commerce en ligne Amazon propose une belle réduction sur l'achat du smartphone de Xiaomi.

C'est à l'occasion d'une vente flash prenant fin le 1er septembre 2025 qu'Amazon vous donne la possibilité de vous offrir le Poco M7 à prix réduit. Proposé en plusieurs coloris au choix, le smartphone de Xiaomi comprenant 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 139,90 euros au lieu de 173 euros grâce à une remise immédiate de près de 20 % de la part du site marchand.

Si le modèle 8/256 Go du smartphone vous intéresse, sachez qu'il faut débourser 10 euros de plus. Le téléphone sera donc à 149,90 euros (au lieu de 193 euros). Pour information, le smartphone de la gamme Poco qui est vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Arrivé en France peu après la mi-août 2025, le Poco M7 est doté d'un écran DotDisplay de 6,9 pouces ayant une définition en Full HD+ de 2340 × 1080 pixels, une densité de 374 ppp et un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz.

Compatible avec la 4G, le téléphone de la marque asiatique embarque également un processeur Qualcomm Snapdragon 685, le système d'exploitation Xiaomi HyperOS 2 et une batterie de 7000 mAh avec la charge rapide à 33W.

La partie photo/vidéo du Poco M7 comprend une caméra principale de 50 MP et un capteur selfie de 8 MP. Enfin, la connectivité est assurée par la présence de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, du GPS, du Wi-Fi, d'un capteur d'empreintes digitales latéral et du déverrouillage par reconnaissance faciale.