Vos conversations sur Telegram ne seront plus privées, voici pourquoi

Alors que le fondateur de l'application Telegram est mis en examen en France, des modifications dans la FAQ du service annoncent un changement majeur. Ce serait la fin des conversations privées.



Fin août, Pavel Durov, fondateur et PDG de l'application de messagerie sécurisée Telegram, atterrit en France à l'aéroport du Bourget. Il est interpellé par la police et arrêté aussitôt. La justice lui reproche de nombreuses infractions liées au service d'échanges chiffrés, l'accusant notamment d'avoir laissé s'y dérouler des activités illégales en toute connaissance de cause. La situation est mal reçue par le milieu des hackers et le pays devient la cible de plusieurs cyberattaques.

Quelques jours après son arrestation, Durov admet qu'avec 950 millions d'utilisateurs dans le monde à l'heure actuelle, il est plus facile pour les criminels d’abuser de la plateforme. Le milliardaire enchaîne en expliquant se fixer “comme objectif personnel de veiller à ce que nous améliorions considérablement les choses à cet égard“.

Que veut-il dire par là concrètement ? “Nous avons déjà commencé ce processus en interne, et je partagerai très bientôt avec vous plus de détails sur nos progrès”, répond-t-il. On peut cependant déjà comprendre ce qui se trame en coulisse pour Telegram, et ce n'est pas une bonne nouvelle.

La fin des conversations privées sur Telegram arrive, ce changement le montre

La page FAQ de Telegram, qui regroupe la majorité des questions que l'on se pose sur la plateforme, a été modifiée. Jusqu'à présent, il était clairement indiqué que les conversations privées n'étaient pas modérées, donc que personne d'autre que vous ne pouvez les lire. Ce ne sera bientôt plus le cas. À la question “Il y a du contenu illégal sur Telegram. Comment puis-je le faire retirer ?“, la FAQ en français dit : “Tous les échanges et groupes sur Telegram restent privés entre leurs participants. Nous ne traitons pas les requêtes qui y sont liées“.

Sur la version anglaise, cette phrase n'existe plus. Elle a été remplacée par celle-ci : “Toutes les applications Telegram disposent de boutons « Signaler » qui vous permettent de signaler le contenu illégal à nos modérateurs, en quelques clics seulement“. Autrement dit, les conversations privées sur Telegram ne le seront plus puisque vos messages pourront être lus par des modérateurs en cas de signalement. Un changement de taille pensé pour répondre aux accusations de la France, mais qui ne plaira pas à tout le monde.

Source : The Verge