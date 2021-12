Plus d’un humain sur trois n’a jamais utilisé Internet

37 % : c’est le pourcentage de la population qui n’a encore jamais touché à Internet. C’est ce que révèle une étude de l’Union Internationale des Télécommunications, qui s’est intéressée aux inégalités d’accès au réseau. Ces dernières sont notamment présentes dans les pays en développement, pour des raisons financières ou d’éducation.



En quelques années, Internet a gagné presque 1 milliard d’utilisateurs. En 2021, ce chiffre atteint 4,9 milliards. Un score obtenu en partie « grâce » à la pandémie de Covid-19, qui a boosté le trafic dans de nombreuses régions de la planète. « Les mesures prises durant la pandémie […] ont amené 782 millions de personnes supplémentaires en ligne depuis 2019 », souligne un rapport de l’Union Internationale des Télécommunications (ITU), notant également d’autres raisons comme le besoin de se tenir au courant et d’acheter des produits en ligne.

Pour autant, cette même étude révèle qu’il existe encore de profondes inégalités concernant l’accès Internet. Ainsi, 2,9 milliards de personnes ne se sont jamais rendues sur un site, soit 37 % de la population mondiale. Par ailleurs, 96 % d’entre vivent dans des pays en développement. « Et même parmi les 4,9 milliards de personnes comptabilisées comme utilisant Internet, plusieurs centaines de millions pourraient n’avoir que des occasions très ponctuelles de se connecter, via des appareils partagés ou bien à des vitesses de connexion qui limitent nettement l’usage », précise l’ITU.

37 % de la population mondiale privée d’Internet

La géographie n’est pas le seul paramètre à entrer en jeu. Pour beaucoup, il s’agit également d’une question d’éducation et culture. En effet, de nombreux sites ne sont pas traduits dans la langue natale de ces populations. Notons également que le monde compte encore 800 millions d’analphabètes. De plus, les personnes habitant en zone urbaine sont plus avantagées. 34 % des habitants de zones rurales n’ont pas accès à Internet dans les pays en développement.

Autre critère d’inégalité : le genre. Dans les 46 pays les moins développés, environ 80 % des femmes n’ont jamais utilisé Internet. Au niveau mondial, l’écart se réduit : 62 % des hommes et 57 % des femmes se sont déjà connectés. Enfin, il faut également prendre en compte l’âge des individus Alors que 71 % des 15 à 24 ans utilisent Internet, on en compte seulement 57 % sur l’ensemble des autres tranches d’âge.

Source : ITU