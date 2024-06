Plus d’autonomie et de durabilité, des batteries révolutionnaires arrivent sur nos smartphones Android

Les batteries de smartphones font leur révolution. Plus denses énergétiquement, la nouvelle génération d'accumulateurs va offrir plus de capacité et une meilleure durabilité, tout en conservant une taille et un poids maitrisés. Et ça arrive très bientôt !

De nouvelles technologies de batterie sont en train de débarquer dans l'industrie des smartphones. Les rapports se font de plus en plus insistants quant au recours à une batterie dotée d'une plus forte densité énergétique sur l'iPhone 16 Pro Max, mais Apple n'est pas le seul fabricant mobile à travailler sur des projets visant à améliorer l'autonomie de nos appareils.

OnePlus avait déjà mentionné développer une technologie baptisée Glacier Battery, la marque vient de présenter quelques détails à son sujet. Celle-ci promet d'être à la fois très efficace et durable, avec des cellules qui peuvent conserver jusqu'à 80 % de leur capacité après quatre ans d'utilisation régulière du smartphone. Avec cette promesse, nous sommes bien au-delà des 800 cycles de charge qui fait souvent office de référence pour parler de préservation de la batterie des mobiles.

Une batterie endurante et durable

Le constructeur annonce également une batterie à très forte densité énergétique, atteignant 763 Wh/ℓ. Cela permet d'augmenter la capacité de l'accumulateur à 6 100 mAh sans avoir à jouer sur la taille de la batterie. Le poids reste par ailleurs très bien maitrisé, puisqu'il n'excède pas les 14 grammes.

Avec de telles caractéristiques, on peut s'attendre à une hausse sensible de l'autonomie de nos smartphones dans un futur proche. Très proche même, puisqu'un premier modèle embarquant cette batterie de 6 100 mAh est déjà officialisé : le OnePlus Ace 3 Pro. Sa sortie en Chine est imminente, mais cette gamme n'est jusqu'ici jamais arrivée jusqu'en France. Ce n'est sûrement que partie remise, on peut s'attendre à ce que le OnePlus 13 bénéficie lui aussi de cette nouvelle batterie, tout comme des smartphones Oppo, Vivo et Realme. Il est aussi probable que la concurrence s'active rapidement pour adopter une technologie similaire.

La Glacier Battery a été développée en partenariat avec CATL, une pointure dans le domaine des batteries pour voitures électriques. Elle supporte une puissance de charge jusqu'à 100 W, permettant de recharger la batterie de 6 100 mAh de 0 à 100 % en 36 minutes.