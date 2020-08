Pluie d’étoiles filantes 2020 : où, à quelle date, heure et comment observer les Perséides ?

La planète Terre est en train de traverser l’essaim de météorites des Perséides offrant l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes de l’année 2020. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce phénomène et comment l’observer dans les meilleures conditions.

La Nuit des étoiles filantes 2020 est terminée, mais il reste un phénomène impressionnant à observer dans le ciel : la pluie des étoiles filantes des Perséides qui connaîtra son maximum dans quelques jours.

💫 Qu’est-ce que les Perséides et pourquoi cela provoque-t-il des étoiles filantes ?

Les Perséides sont un essaim de météorites qui provoque chaque année une impressionnante pluie d’étoiles filantes lorsque la Terre le traverse à pleine vitesse. Cet essaim est en réalité constitué de débris de la comète Swift-Tuttle. N’espérez d’ailleurs pas voir cette comète de votre vivant : le dernier passage a eu lieu en 1479, et le prochain ne devrait intervenir pas avant 2126. A chaque orbite la comète laisse derrière elle une cohorte de petits débris, d’une taille comprise entre des poussières et des objets semblables à des petits pois.

Lorsqu’ils entrent en collision avec l’atmosphère terrestre, ces débris filent à 58 km par seconde, soit la vitesse ahurissante de 210 000 km/h. C’est extrêmement rapide. A tel point que les frottements de l’atmosphère provoquent une rapide élévation de leur température, ce qui débouche sur une désintégration aussi spectaculaire que rapide et lumineuse : les fameuses étoiles filantes.

✨ Pluie d’étoiles filantes des Perséides 2020 : date, heure et comment les observer ?

La Terre a déjà commencé à entrer dans le nuage de débris de la comète Swift-Tuttle à l’origine des Perséides. Alors que l’auteur de ces lignes écrit cet article depuis les Pyrénées, par temps clair, il suffit de lever les yeux au ciel pour voir un trait lumineux flasher brièvement, après à peine quelques dizaines de secondes d’observation.

Le spectacle vaut déjà la peine d’être partagé en famille, surtout si vous vous trouvez près d’un lieu d’observation éloigné de la pollution lumineuse des villes – et que le temps est clément. Les Perséides connaîtront néanmoins leur maximum dans la nuit du 12 au 13 août à environ 5 heures du matin. Le nombre d’étoiles filantes pourra alors atteindre la centaine par heure.

🔭 Où et comment observer au mieux le ciel étoilé ?

Certaines étoiles filantes laissent une traînée plus lumineuse que d’autres. Nous avons pu constater que certaines étaient visibles à proximité d’éclairage public. Néanmoins, si vous pouvez vous rendre dans un endroit idéalement éloigné de la pollution lumineuse des villes comme la montagne ou la rase campagne, vous pourrez en voir bien davantage, avec en fond notre galaxie la Voie Lactée dont je ne me lasse jamais.

Compte-tenu de la luminosité de l’événement et de la taille des météorites qui flashent dans l’atmosphère, l’utilisation de matériel spécialisé est inutile. Sauf si vous souhaitez en prime observer d’autres objets. En ce moment, Mars et Vénus sont relativement faciles à observer avec un télescope, de même que quelques amas de galaxies et nébuleuses. Nous vous conseillons également le lien plus haut pour vous aider à reconnaître, en famille, les constellations.