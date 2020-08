Nuit des étoiles 2020 : où, à quelle date, heure et comment les observer ?

La nuit des étoiles 2020 aura lieu les 7, 8 et 9 août. L’association française d’astronomie organise des événements aux quatre coins du pays pour observer les étoiles seul ou en famille, avec ou sans télescope. La manifestation permettra cette année d’admirer la Voie lactée et les constellations du ciel d’été, mais aussi la pluie d’étoiles filantes des Perséides, et la planète Mars.

Qu’est-ce que la nuit des étoiles ?

La nuit des étoiles est une série de manifestations organisées dans toute la France, en été, par quelques 160 clubs d’astronomie fédérés au sein de l’Association Française d’Astronomie. A cette occasion plus de 260 manifestations seront organisées. Les visiteurs auront parfois accès à des sites d’observation privilégiés comme des aéroclubs et observatoires éloignés de toute pollution lumineuse.

Quels événements astronomiques observer à cette période de l’année ?

Le ciel d’été est toujours propice à de belles observations dans des conditions optimales. Comme chaque année, vers le mois d’août, il sera possible d’observer l’une des pluies d’étoiles filantes les plus intenses de l’année : les Perséides. Cette pluie d’étoiles correspond en fait au moment où la Terre traverse une zone de débris laissées par la comète Swift-Tuttle. N’espérez pas, en revanche, observer cette dernière : son prochain passage n’est pas attendu avant 2126.

Ce qui provoque les étoiles filantes ce sont donc de petits fragments de Swift-Tuttle, dont la taille est comprise entre celle d’un grain de sable et celle d’un petit pois. Lors de leur collision avec la Terre, elles entrent dans l’atmosphère à une vitesse fulgurante : 58 km/s, soit 210 000 km/h. A cette vitesse, l’air a une texture visqueuse, et le frottement élève tellement la température des fragments qu’ils se retrouvent vaporisés en un instant, laissant derrière eux une belle traînée lumineuse.

Au plus fort des Perséides, il est possible d’observer jusqu’à une centaine d’étoiles filantes par heure, sous réserve d’être suffisamment éloigné de toute pollution lumineuse. Vous pourrez observer les Perséides avec une intensité correcte lors des trois « Nuits des étoiles ». Mais si vous souhaitez profiter du maximum d’intensité, nous vous conseillons de les observer dans la nuit du 12 au 13 août.

Les Perséides ne seront d’ailleurs pas le seul spectacle dans le ciel cet été. Les astronomes participant à l’événement vous proposent d’observer dans le détail la Voie Lactée ainsi que les constellations du ciel d’été. Il sera aussi possible d’observer Mars qui se rapproche en ce moment de la Terre, et sera au plus près de notre planète début septembre.

L’essentiel des événement de la Nuit des étoiles 2020 seront organisés les nuits du 7, 8 et 9 août 2020 (qui tombent un weekend). Notez que sur chaque site d’observation le port du masque est demandé de même que le respect d’une certaine distanciation sociale, COVID-19 oblige.

Bien sûr, il suffit de lever les yeux au ciel dans un endroit idéalement éloigné de la pollution lumineuse des villes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il sera tout de même possible de voir quelque étoiles filantes, d’observer certaines constellations et la planète mars, même en zone urbaine. Néanmoins nous vous conseillons vivement de rejoindre une manifestation gratuite organisée dans le cadre de la Nuit des Etoiles. Vous aurez ainsi accès à des passionnés qui vous expliqueront où focaliser votre attention et comment mieux utiliser le matériel que vous possédez.

Certains clubs vous permettront d’observer le ciel avec un télescope. D’autres vous donneront plus simplement rendez-vous dans un lieu idéal, comme une zone de montagne ou un aérodrome. Il y a bien évidemment beaucoup de choses à observer, mais vous n’avez pas forcément toujours besoin de matériel. Les étoiles filantes sont visibles à l’oeil nu. De même que les constellations. La Voie lactée apparaît clairement dans le ciel lorsque la Lune est sous l’horizon et qu’aucune pollution lumineuse ne perturbe son observation.

Un télescope ou des jumelles vous permettront néanmoins d’observer des galaxies, ainsi que quelques planètes du système solaire, en particulier Mars, qui se rapproche en ce moment de la Terre.