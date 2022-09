PlayStation Stars : le programme de fidélité de Sony arrive en France le 13 octobre 2022

PlayStation Stars, le nouveau programme de fidélité auquel toute personne possédant un compte PlayStation peut adhérer, sera lancé très prochainement. Sony a annoncé que le service arriverait en Europe dès le 13 octobre prochain.

Lorsqu'il a été annoncé il y a quelques mois, PlayStation Stars était présenté comme un tout nouveau programme de fidélité pour les utilisateurs de PlayStation. Les utilisateurs des consoles de Sony pouvaient accomplir diverses tâches, comme obtenir des trophées spécifiques ou simplement jouer à des jeux sur leur console, et gagner des points à dépenser en articles tels que des fonds pour le portefeuille PlayStation.

Grâce au programme, les utilisateurs des consoles PlayStation pourront recevoir gratuitement des récompenses telles que des objets numériques à collectionner. En outre, ils pourront célébrer leurs réalisations grâce à diverses campagnes et à des avantages qui arriveront progressivement, simplement en s'inscrivant au programme. Rien qu’en s’inscrivant, tous les membres recevront automatiquement un objet numérique de collection, le « Télescope Stargazer ».

Lire également – PlayStation Plus : Sony refuse de proposer de gros jeux dès le 1er jour, contrairement au Xbox Game Pass

Le PlayStation Stars arrive dès le mois prochain en France

Dans un message publié sur le PlayStation Blog, Grace Chen, vice-présidente chargée de la publicité sur le réseau, de la fidélisation et des produits sous licence, a détaillé le plan de déploiement de la société. Le programme devrait être lancé le 5 octobre en Amérique du Nord et du Sud, et le 13 octobre en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cependant, les premiers à en profiter sont les joueurs en Asie, puisqu’il sort dès aujourd’hui, le 29 septembre.

Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire d’être abonné au PS Plus pour pouvoir y accéder, seul un abonnement PS Network est requis. Cependant, les abonnés auront quelques avantages supplémentaires sur les autres. Pour rappel, PlayStation Stars vous permettra de collectionner des objets numériques exclusifs, que PlayStation décrit comme « des représentations numériques magnifiquement rendues de choses que les fans de PlayStation apprécient, notamment des figurines de personnages emblématiques et bien-aimés de jeux et d'autres formes de divertissement, ainsi que des appareils chers qui puisent dans l'histoire de l'innovation de Sony ».

Si le terme « objets de collection numériques » est souvent associé aux NFT, PlayStation a tenu à préciser que ces objets de collection « ne sont pas uniques et ne tirent pas parti de la technologie blockchain ». Les utilisateurs ne peuvent ni les échanger ni les vendre. En fait, il s'agit simplement de petits extras qui célèbrent l'histoire de la marque PlayStation.