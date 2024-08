PlayStation Plus : les jeux offerts en septembre 2024 sont là, faites chauffer la console !

Sony vient d'annoncer la liste des jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus en septembre 2024. Comme d’habitude, ils seront au nombre de trois, et disponibles sur n’importe quel abonnement PS4 ou PS5.

Le mois dernier, les joueurs PlayStation avaient été gâtés, que ce soit en début de mois où à la fin avec un nouveau lot de jeux gratuits. Sony récidive encore ce mois-ci, puisque dès le 3 septembre, les membres PlayStation Plus auront accès à trois nouveaux titres : “Harry Potter: Quidditch Champions”, “MLB: The Show 24” et “Little Nightmares 2”.

Il est important de noter que les jeux du mois d'août – “Lego Star Wars: The Skywalker Saga”, “Five Nights at Freddy's: Security Breach” et “Ender Lilies: Quietus of the Knights”, seront disponibles jusqu'au 2 septembre. Les abonnés qui ne les auraient pas encore récupérés sont donc invités à le faire avant cette date.

Voici la liste des jeux qui rejoignent le catalogue PlayStation Plus en septembre 2024

Quidditch Champions

MLB The Show 24

Little Nightmares II

Le jeu phare de cette sélection est sans conteste “Harry Potter: Quidditch Champions”. Ce titre inédit, basé sur le sport le plus populaire du monde des sorciers, promet une expérience immersive. Le jeu proposera un mode carrière, des personnages emblématiques de l'univers Harry Potter, de nombreuses options de personnalisation et un mode multijoueur.

Pour les amateurs de baseball, “MLB: The Show 24” sera également disponible. Bien que cette édition n'apporte pas de changements radicaux par rapport aux versions précédentes, elle reste la référence incontestée du genre. Cette année, le jeu introduit une nouvelle saison passionnante de “Storylines: The Negro Leagues” et peaufine encore davantage son gameplay de base.

Enfin, “Little Nightmares 2” vient compléter cette sélection. Cette suite du jeu original offre une atmosphère délicieusement angoissante, des puzzles ingénieux et de nouveaux niveaux effrayants à explorer. Avec l'annonce de “Little Nightmares 3” prévu pour 2025, c'est le moment idéal pour se plonger dans la série avant l'arrivée du troisième volet.

Pour profiter de ces jeux, il faut être abonné à l'un des trois niveaux de PlayStation Plus : Essential, Extra ou Premium. Une fois téléchargés, ces jeux restent accessibles tant que l'abonnement est actif. Cette sélection variée devrait satisfaire un large éventail de joueurs. Que vous soyez fan de l'univers Harry Potter, amateur de simulations sportives ou adepte de jeux d'horreur atmosphériques, il y en a pour tous les goûts.

Avec l'arrivée de “Quidditch Champions”, Sony frappe fort et répond à une demande de longue date des fans de la saga. Quant à “Little Nightmares 2”, il arrive à point nommé pour préparer la saison d'Halloween qui approche à grands pas. Les abonnés PlayStation Plus ont donc de quoi se réjouir pour ce mois de septembre, avec une offre qui mêle nouveauté, sport et frissons.