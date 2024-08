Vous êtes abonnés au PlayStation Plus Extra/Premium ? Foncez sur les jeux du mois d’août 2024, surtout celui-ci !

Sony dévoile les jeux qui rejoignent le catalogue des abonnés PlayStation Plus Extra et Premium en août 2024. Entre RPG mythique et roguelike prenant, il y a largement de quoi faire.



C'est désormais une habitude : après la dernière salve mensuelle de jeux réservés aux abonnés PlayStation Plus, Sony annonce ceux qui viennent garnir le catalogue Extra et Premium. Rappelons qu'il s'agit de deux formules du PlayStation Plus, plus chères, mais donnant droit à plus de titres.

Pour ce mois d'août 2024, la firme japonaise nous gâte avec des classiques qui vous promettent, notamment pour l'un d'entre eux, des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Sans plus attendre, voyons ce que nous réserve Sony.

Voici la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium en août 2024

Commençons par les titres ajoutés au catalogue des abonnés PlayStation Extra :

The Witcher 3 : Wild Hunt (PS4, PS5)



Wild Hearts (PS5)



Cult of the Lamb (PS4, PS5)



Ride 5 (PS5)



Watch Dogs 2 (PS4)



Sword Art Online : Last Recollection (PS4, PS5)



Sword Art Online : Alicization Lycoris (PS4)

Sword Art Online : Fatal Bullet (PS4)

Sword Art Online : Hollow Realization (PS4)

Comme vous le voyez, l'immense The Witcher 3 est désormais disponible. Si vous ne devez choisir qu'un seul jeu parmi les ajouts d'août, nous vous conseillons celui-ci. C'est l'occasion de vous plonger dans le dernier opus des aventures de Geralt de Riv le sorceleur. Ce jeu de rôle à la troisième personne est unanimement reconnu comme l'un des meilleurs du genre, et c'est un qualificatif largement mérité. Notez que la version PlayStation 5 profite de graphismes améliorés, de temps de chargement réduits ou encore de la prise en charge de mods créés par la communauté.

Si vous êtes plutôt branché roguelike, tournez-vous vers l'excellent Cult of the Lamb. Le jeu vous met dans la peau d'un agneau possédé sauvé de la mort par une entité mystérieuse. Pour payer votre dette, vous allez devoir bâtir un culte chargée de la vénérer. Le monde est généré aléatoirement et mourir ne signifie pas la fin de la partie.

Quant aux abonnés PlayStation Plus Premium, ils pourront en plus mettre la main sur un titre VR, ainsi que plusieurs titres rétro dont la série des TimeSplitters sortis sur PlayStation 2 :