Play Store : Google va enfin rendre les notes et les commentaires très utiles

Google annonce un changement dans la façon dont sont gérées les évaluations des applications dans le Play Store. Dès le mois de novembre 2021, la note d’une application ne sera plus la même selon les pays. En 2022, elle ne sera plus la même selon le type d’appareil sur lequel vous souhaitez le télécharger. Explications.

Quand vous cherchez un bon jeu (ou une bonne application) sur le Play Store, vous regardez, comme tout le monde, les commentaires laissés par les autres utilisateurs, ainsi que les notes. Il y a bien sûr plusieurs critères à prendre en compte. La récence des commentaires. Le nombre de commentaires. Et la moyenne générale. Une moyenne qui est globale, que vous habitiez en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Que vous ayez une tablette, un smartphone ou un Chromebook.

Or, une application n’est pas immuable, bien au contraire. Ses développeurs l’améliorent avec le temps. Ils corrigent les bugs. Ils assurent la compatibilité avec les nouvelles versions des systèmes d’exploitation. Ils intègrent de nouvelles fonctionnalités. Ils enrichissent le contenu. Etc. Si bien que la note d’un jeu, quand elle est attribuée par un joueur à son lancement, n’est jamais pertinente pour toujours. C’est d’autant plus vrai que certaines mises à jour sont poussées vers certains pays seulement, ou ciblent une certaine version du système d'exploitation.

Les notes et les commentaires affichés dépendront du pays et de l'appareil

Google a donc décidé de mettre à jour le système d’évaluation et, surtout, l’algorithme qui sert à calculer la moyenne et à afficher certains commentaires. L’annonce a été faite sur le blog officiel de l’équipe en charge d’Android, destiné aux développeurs. Dans son message, la firme explique que les commentaires affichés déprendront, dès le mois de novembre 2021, du pays où s’est enregistré l’utilisateur.

Si l’utilisateur utilise la version française du Play Store, il n’aura accès qu’aux commentaires des autres utilisateurs de cette version. Il en sera de même pour la note. Elle sera recalculée dans chaque pays. Ainsi, si un développeur est sanctionné par ses utilisateurs dans un pays pour une traduction malheureuse, sa note restera bonne dans les autres pays.

Et ce n’est qu’un début. Début 2022, les commentaires et les notes affichés par le Play Store dépendront alors aussi du type de plate-forme utilisée pour accéder à la boutique d’applications. Si vous êtes sur une tablette, un smartphone, une montre connectée, une voiture connectée, un Chromebook ou un appareil sous Google TV, cela évoluera. Cela permettra ainsi aux utilisateurs de choisir une application de façon plus pertinente et aux développeurs d’être alertés quand leur application subit une baisse de la note en raison d’une mauvaise mise à jour.