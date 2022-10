OnePlus Nord Watch officielle : un bracelet d’activités à petit prix avec un écran OLED

Après plusieurs rumeurs et fuites à son sujet, la prochaine montre connectée de OnePlus, la OnePlus Nord Watch, est désormais officielle. En effet, ce bracelet aux allures d'Apple Watch SE est en vente sur la boutique indienne du constructeur. L'occasion pour nous de découvrir ses caractéristiques techniques.

On sait depuis plusieurs mois maintenant que OnePlus s'apprêtait à lancer une nouvelle montre connectée baptisée OnePlus Nord Watch. La firme avait d'ailleurs mentionné par erreur son existence sur son site en avril 2022, avant de retirer la publication malencontreuse.

Ce n'est qu'en septembre 2022 que le site indien de la marque a commencé à teaser officiellement l'existence de cette montre connectée d'entrée-milieu de gamme. En effet, le constructeur chinois avait publié quelques images de la OnePlus Nord Watch, laissant entrevoir un design plutôt proche de celui d'une Apple Watch SE.

Or, la montre connectée est désormais disponible à la vente sur la boutique indienne du fabricant. L'occasion pour nous et les utilisateurs de découvrir dans le détail les spécificités techniques de l'appareil.

OnePlus Nord Watch : un bracelet connecté pas cher avec écran OLED

Tout d'abord, la OnePlus Nord Watch embarque un écran OLED 1,78″ avec une définition maximale de 368 x 448 pixels (326 PPI) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La dalle offre une luminosité maximale de 500 cd/m2 et dispose d'un ratio corps/écran de 70,7 %. Ce qui confirme donc la présence de bords plutôt proéminents.

Si vous aimez le look de l'Apple Watch SE, vous êtes ici en terrain connu puisque le design du OnePlus Nord Watch se rapproche énormément de celui de la montre de la marque à la pomme. A l'exception néanmoins du corps en alliage de zinc et de plastique et du bracelet en silicone. La tocante connectée de OnePlus est certifiée IP68, c'est-à-dire qu'elle est protégée contre l'eau et les poussières.

S'il faut se passer d'un GPS (à moins de relier la montre en Bluetooth 5.2 à son smartphone), la OnePlus Nord Watch compense cet écueil en offrant une autonomie d'un mois en une charge via sa batterie de 230 mAh. Attention toutefois, OnePlus promet seulement 10 jours d'autonomie en cas d'utilisation régulière pour le suivi de vos activités sportives.

A ce sujet, la montre pourra suivre vos performances dans plus de 105 sports, et elle embarque l'arsenal classique de suivi de la santé comme un capteur de fréquence cardiaque, un moniteur SpO2, le suivi de la qualité du sommeil ou du cycle menstruel. Deux coloris seront disponibles, à savoir : bleu foncé et noir.

Pour l'instant, nous n'avons pas encore le prix et la date de sortie européenne . En Inde, la OnePlus Nord Watch est affichée au lancement à 4999 roupies indiennes, soit 62 euros HT après conversion. En d'autres termes, il y a de fortes chances pour qu'elle soit proposée sous la barre des 100 € en France.