Pixel : la gestion des captures d’écran va radicalement changer après cette mise à jour

Google travaille sur une refonte presque totale de Pixel Screenshots, l'application dédiée à la gestion des captures d'écran. Les changements prévus vont tous dans le bon sens, les voici.

L'adresse d'un restaurant, une image qui nous donne une idée, un message à ne surtout pas oublier… Il y a mille et une raisons de faire une capture d'écran sur son smartphone Android. C'est souvent l'un des gestes que l'on apprend en premier lorsqu'on découvre l'utilisation de son mobile d'ailleurs. Si vous avez l'habitude d'en faire souvent, mais de ne pas prendre le temps de les organiser, elles peuvent vite devenir encombrantes.

Google en a conscience et a développé une application qui leur est entièrement dédiée : Pixel Screenshots. Comme son nom l'indique, elle fonctionne uniquement sur les appareils Pixel, sachant que pour le moment l'appli est exclusive à la gamme Pixel 9, ce qui comprend le Pixel 9 Fold.

Les modèles plus anciens en bénéficieront tôt ou tard cela dit, même si on ne sait pas encore quand. L'avantage, c'est que la firme a le temps de la peaufiner avant de la déployer ailleurs, et c'est exactement ce qu'elle fait avec cette mise à jour majeure à venir.

Google va changer la manière de gérer les captures d'écran sur smartphone Pixel

Actuellement, l'appli affiche à l'ouverture des Collections (des albums) et quelques captures. Il faut appuyer sur l'icône de flèche à droite pour accéder à l'ensemble de celles enregistrées. Dans la nouvelle version, vous pourrez toutes les voir dès la page d'accueil sous la rubrique Captures d'écran. Cette dernière est dotée d'un bouton permettant d'en modifier l'affichage (grille, liste…).

Autre changement : le support du geste consistant à laisser son doigt appuyé sur l'écran et à le faire glisser pour sélectionner plusieurs captures en même temps. Plus rapide que la méthode classique consistant à faire un appui long sur une capture puis à cocher celles qui nous intéressent une par une.

Notons enfin la possibilité de renommer ses collections, ainsi que l'ajout de deux raccourcis accessibles en maintenant l'appui sur l'icône de Pixel Screenshots. Le premier permet d'effectuer une capture de ce qui est affiché, l'autre d'ajouter une image à l'appli. Pratique.

