Pixel 7 : Google va améliorer la qualité audio des écouteurs sans fil TWS

La série Pixel 7 sera compatible avec un nouveau standard Bluetooth appelé Bluetooth LE Audio. Les modèles attendus cette année, ainsi que le remplaçant du Pixel 6a, sont concernés. L’un des points forts de ce nouveau standard est l’intégration d’un codec audio de meilleure qualité. Une meilleure efficacité énergétique est également attendue.

L’un des événements les plus attendus de l’automne est le lancement des Pixel. Certes, en Europe, la part de marché des Pixel est très faible. Cependant, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont suffisamment cristallisé l’attention pour repositionner Google dans la course. Nous ne saurions trop d’ailleurs vous conseiller d’y jeter à nouveau un œil pour vous rafraichir la mémoire (même s’il n’est pas évident d’oublier un design aussi disruptif que celui de ces Pixel).

Cette année, nous attendons bien évidemment les successeurs des Pixel 6 et 6 Pro. Google les a déjà en partie dévoilés au printemps. Ils s’appellent Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Reste désormais à attendre leur officialisation pour connaitre tous les détails de la fiche technique. Ou du moins, les confirmer, puisque les rumeurs ont largement profité de la saison estivale pour les dévoiler. L'un de ces détails est la version du protocole Bluetooth compatible avec les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Il pourrait y avoir une bonne surprise.

Les Pixel 7, 7 Pro et 7a seraient compatibles Bluetooth LE Audio

Selon nos confrères de 9to5Google, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, sans oublier le Pixel 7a attendu en début d’année prochaine, devraient les premiers smartphones de Google à être compatibles Bluetooth LE Audio. Il s’agit d’une évolution du Bluetooth qui inclut notamment plusieurs nouveautés à destination des écouteurs sans fil true wireless stereo afin d’améliorer l’expérience d’écoute et d’interactivité. Cette version du protocole inclut notamment le support du codec LC3 qui améliore largement la qualité audio avec des écouteurs TWS (grâce à une technique innovante d’adaptation du taux de transfert en fonction de la qualité de la connexion).

Le protocole Bluetooth LE Audio offre d’autres avantages. D’abord, il est compatible Auracast, qui permet de diffuser à plusieurs paires d’écouteurs le même signal audio. Très pratique pour regarder un film à deux. Ensuite, il réduit la latence en diffusant aux deux écouteurs et non plus à un seul écouteur qui retransmet ensuite une partie du signal à son binôme. Enfin, ce protocole est encore plus économe en énergie. C’est une technologie qui améliorera le quotidien de ceux qui utilisent des écouteurs TWS… à condition que les écouteurs soient aussi compatibles !

Source : 9to5Google