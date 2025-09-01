Pixel 10 : supprimer le filigrane de l’IA sur les photos est (malheureusement) facile

Garantir plus de transparence sur l’authenticité des images est crucial à l’heure où les images générées par IA prolifèrent. Si les géants de la tech adoptent le standard C2PA, certaines failles subsistent : sur les Pixel 10, il reste facile d’effacer ces métadonnées.

Les géants de la tech, tout en mettant l’accent sur l’IA dans leurs smartphones, tentent de garantir plus de transparence sur la traçabilité des images, notamment en adoptant le standard C2PA pour l’authenticité des données numériques. Le but ? Lutter (et se protéger) contre la confusion liée aux images mensongères créées avec l’IA, et notamment les deepfakes.

Les Content Credentials complètent ainsi filigranes « maison » des entreprises. Par exemple, le Galaxy S24 pouvait effacer la signature censée indiquer qu’une photo avait été générée ou modifiée par IA. Mais Samsung n’est pas la seule marque concernée, le filigrane des Pixel 10 de Google peut aussi être retiré facilement.

Supprimer les métadonnées C2PA des photos d’un Pixel 10 est facile

Les métadonnées C2PA apposent un filigrane sur chaque image modifiée ou générée par IA et permettent de retracer son origine, ainsi que toutes les modifications réalisées. Tous les sites web et applications doivent être mis à jour pour les afficher. Nos confrères d’Android Authority ont décidé de tester ce système sur les Pixel 10.

Les applications Appareil photo Pixel et Google Photos intègrent bien les métadonnées C2PA. En revanche, les photos transférées depuis un ancien modèle de Pixel ne les affichent pas, puisque l’Appareil photo de ces smartphones n’ajoutait pas le filigrane d’emblée. Mais une fois modifiées dans Google Photos sur le Pixel 10, elles indiquent finalement si elles ont été retouchées par IA. Sur le Pixel 10, il existe plusieurs mentions :

Média capturé avec un appareil photo pour toute nouvelle photo

pour toute nouvelle photo Pour les panoramas : Média capturé avec un appareil photo, plusieurs images ont été combinées .

. Pour les portraits, expositions longues, clichés Add Me et modifications simples (recadrage, luminosité, filtre) : Modifiée avec des outils non-IA .

. Pour toute photo éditée avec Magic Editor et l’IA générative, ou prise avec les zooms x30 et x100 du Pixel 10 Pro: Modifiée avec des outils IA.

Nos confrères ont installé exiftool et sont parvenus à effacer toutes les métadonnées EXIF (Exchangeable Image File Format) et C2PA, rendant Google Photos et l’outil de vérification Content Credentials vides de toute donnée. Un signe suspect, car une photo authentique contient toujours des métadonnées de base, comme la date et l’heure de capture.

Cibler seulement certains paramètres C2PA s’est avéré trop chronophage, mais une méthode plus simple existe : effacer en une seule commande toutes les données JUMBF – le segment spécifique des fichiers JPEG où sont enregistrées les métadonnées C2PA.