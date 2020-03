Piratage : le film Contagion devient la nouvelle star du téléchargement illégal à cause du Coronavirus

Étonnante conséquence du Coronavirus, le nombre de téléchargements illégaux du film Contagion, sorti en 2011, est en forte hausse depuis la fin du mois de janvier et le début de l’épidémie. Le long métrage, absent des services de streaming légaux, est téléchargé 25 fois plus qu’auparavant. Une tendance qui ne touche pas que ce film.

Le coronavirus fait la Une de tous les journaux, que ce soit à la télévision, à la radio ou dans les journaux. Tous les jours, de nouveaux rapports sont publiés à propos du nombre de malades en France, au Royaume-Uni, en Italie et bien sûr en Chine où le coronavirus a été détecté pour la première fois. En France, la maladie a tué 21 personnes et pratiquement 1200 autres personnes ont été diagnostiquées positives selon le dernier bilan en date.

Alors que la situation mondiale est alarmante, il est intéressant de constater que la couverture médiatique du coronavirus a des effets inattendus. En voici un exemple : le film Contagion, réalisé en 2011 par Steven Soderbergh avec une belle brochette d’acteurs, connaît un succès fulgurant sur les plates-formes de téléchargement illégal. À en croire les chiffres du site TorrentFreak, le nombre de téléchargements du long métrage y a été multiplié par 25 en moyenne depuis la fin du mois de janvier, date à laquelle les premières informations sur le coronavirus sont tombées.

Plus de 25 000 téléchargements par jour fin janvier

Alors que le film trottait doucement autour des 200 téléchargements par jour, il a bondi à 10 000 téléchargements par jour. Les 30 et 31 janvier, des points à plus de 25 000 téléchargements ont été enregistrés. Depuis, hormis un petit sursaut au début du mois de mars, le film a établi sa nouvelle moyenne quotidienne autour de 5000 téléchargements par jour. Deux raisons expliquent ce succès sur les sites pirates. D’abord, l’actualité qui frôle la fiction imaginée par le réalisateur américain. Ensuite l’absence du film sur les plates-formes de streaming par abonnement, comme Netflix ou Amazon Prime Video. S’il y avait été présent, cela aurait certainement eu un impact plus fort encore sur son audience.

Cette tendance à propos des contenus audiovisuels sur la thématique des épidémies ne touche pas que le film Contagion. Selon les chiffres rapportés par Netflix, la série de documentaire Pandémie, disponible depuis le début de l’année, est l’un des programmes les plus regardés ces dernières semaines. Cette série, en six épisodes de 40 minutes environ chacun, suit des médecins et des chercheurs luttant contre l’épidémie mondiale de grippe.

Source : BFMTV