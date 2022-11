Piratage de Thales : Lockbit publie les données confidentielles de l’expert en armement sur le dark web

Le récent piratage de Thales prend désormais une tournure bien plus problématique. Alors que Locbkit n’a apparemment formulé aucune demande de rançon au groupe français, les données récupérées lors du hack sont désormais en ligne sur le forum du collectif. Les experts en cybersécurité de la firme cherchent désormais à évaluer l’ampleur des dégâts.

Il n’aura fallu que quelques jours aux pirates les plus prolifiques du moment pour mettre à exécution leur menace. Le 2 novembre dernier, nous apprenions que Lockbit 3.0, qui a acquis une certaine renommée en cette année 2022, s’en est pris au fleuron de l’armement français. Les éléments autour de l’affaire étaient encore relativement flous. Thales affirme n’avoir à ce jour reçu aucune demande de rançon.

Lockbit, de son côté, assure être à l’origine de l’attaque, mais n’avait pour le moment fourni aucune preuve de ces allégations. C’est désormais chose faite, comme l’ont découvert nos confrères de FranceInfo. Ces derniers ont en effet retrouvé la trace des données volées au groupe sur le forum du collectif russe. Reste désormais à analyser lesdites données pour évaluer l’ampleur des dégâts.

Sur le même sujet — Lockbit : le plus dangereux des ransomwares a fuité, il est en libre accès sur les réseaux sociaux

Le numéro 1 français de l’armement voit ses données confidentielles s’envoler dans la nature

Pour l’heure, ceux-ci semblent relativement modérés. En effet, Thales n’affiche pas de réel signe d’inquiétude, et préfère plutôt se montrer à l’affût d’une nouvelle brèche « en mobilisant systématiquement ses équipes d’experts en sécurité, la protection des données de nos parties-prenantes est notre priorité absolue. » L’entreprise affirme en revanche qu’aucune de ses activités n’a été impactée par l’attaque.

De son côté, Lockbit joue comme à son habitude la carte de l’insolence. Le groupe avait annoncé la publication des données ce 7 novembre, force est de constater qu’il a tenu promesse. Désormais, ce dernier propose son aide aux clients de Thalès et appelle à porter plainte contre l’entreprise, arguant que celle-ci « a grandement négligé les règles de confidentialité ». Plus que jamais, le collectif reste le groupe de pirates le plus important du moment, absolument à surveiller de près.

Source : franceinfo