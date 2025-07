Le lecteur vidéo de Google Drive gagne cette fonction très pratique empruntée à YouTube

Google continue d'améliorer le lecteur vidéo de Drive, sa solution de stockage en ligne. Il gagne une fonctionnalité dont on se sert depuis des années sur YouTube, ce qui n'enlève rien à son utilité.

Le service de stockage en ligne Google Drive fait partie des meubles. Il suffit d'avoir un compte Google, donc un smartphone Android par exemple, pour en bénéficier. Et si certains s'en servent uniquement pour conserver leurs documents dans le cloud, d'autres en exploitent toutes les possibilités et se réjouissent chaque fois que Google en ajoute une nouvelle.

Ces derniers temps, c'est le lecteur vidéo de Google Drive qui fait l'objet de (presque) toutes les attentions. Après une refonte graphique fin 2024 histoire de le moderniser, Google s'est attelé à rendre le lancement des vidéos quasi-instantané.

Continuant sur sa lancée, l'entreprise s'est dit qu'elle pourrait emprunter ce que sa plateforme YouTube, spécialisée dans les vidéos justement, fait depuis déjà quelques années. Voici donc venir une mise à jour qui “améliore la productivité et l'expérience globale de visionnage de vidéos dans Google Drive“.

Google Drive gagne cette option utile déjà présente sur YouTube

Trêve de suspense : il s'agit de l'affichage d'un aperçu lorsque vous passez la souris sur la barre de lecture d'une vidéo. La capture d'écran ci-dessous montre à quoi cela ressemble concrètement. Comme vous le voyez, c'est exactement ce à quoi l'on est habitué sur YouTube. Si vous vous en êtes servi ne serait-ce qu'un fois, vous ne serez pas dépaysé.

Il y a deux précisions importantes à apporter. Les aperçus ne fonctionnent que sur la version Web de Google Drive, et uniquement sur les vidéos mises en ligne à partir de maintenant. L'option n'est pas rétroactive et on ne sait pas si Google prévoit que ce soit le cas un jour.

Comme à son habitude, la firme de Mountain View déploie la nouveauté progressivement. Tous les utilisateurs de Google Workspace (la suite comprenant Drive, Gmail, Docs…) y auront droit au plus tard le 23 août 2025. La mise à jour se fera de manière invisible.