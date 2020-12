Periscope est mort : Twitter va fermer l’appli de vidéo en direct en mars 2021

Periscope vît ses derniers instants. En mars 2021, Twitter fermera définitivement l’application de partage de vidéos en direct. D’après le réseau social, de moins en moins d’internautes utilisent la plateforme pour diffuser du contenu. D’ailleurs, Twitter a intégré la plupart des fonctionnalités de Periscope à son interface.

Ce mardi 15 décembre, Twitter a annoncé la fin de Periscope, l’application de partage de vidéos rachetée en 2015. Dès le mois de mars 2021, l’application disparaîtra du Play Store de Google et de l’App Store d’Apple. Dès maintenant, Periscope ne permet plus de créer un nouveau compte. Pour partager des vidéos en direct, ou regarder celles des autres utilisateurs, il faut impérativement se connecter à un compte existant.

Concurrencé par Facebook, TikTok ou Instagram, Periscope est massivement déserté par les internautes, explique Twitter dans un billet de blog. « Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une baisse d’utilisation et nous savons que le coût de la prise en charge de l’application ne fera qu’augmenter avec le temps » déclare le réseau social américain.

Twitter intègre les fonctionnalités de Periscope à son application

« La vérité est que l’application Periscope est dans un mode non soutenable de maintenance, et ce depuis un moment » précise Twitter. Concrètement, Periscope est en état de mort cérébrale depuis déjà plusieurs années. Twitter s’est simplement décidé d’arrêter les frais. Afin d’assurer une transition en douceur, Twitter permettra aux utilisateurs de récupérer les vidéos enregistrées dans l’application avant la fermeture. « Nous aurions probablement pris cette décision plus tôt si les événements de 2020 n’avaient pas redéfini la priorité de nos projets » affirme Twitter.

« Nous croyons toujours au pouvoir de la vidéo en direct pour résoudre des problèmes importants, c’est pourquoi nous avons intégré la plupart des fonctionnalités de base de Periscope sur Twitter » poursuit le réseau social de Jack Dorsey. Depuis 2016, Twitter permet déjà à ses utilisateurs de diffuser une vidéo en direct aussi facilement que de poster un tweet. « La vidéo en direct est la façon la plus immersive de découvrir ce qui se passe aux quatre coins du monde » écrivait Twitter lors du lancement de la fonctionnalité. Allez-vous regretter Periscope ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.