pCloud : le service de stockage en ligne sécurisé qui éclipse Dropbox

Avec déjà plus de 14 millions d’utilisateurs au compteur est devenu une plateforme sur laquelle il faut compter sur le marché du stockage de fichiers en ligne. Pour se démarquer de la concurrence, le service propose des fonctionnalités avancées et applique une politique stricte de sécurité des données. Ajoutons à cela des tarifs attractifs ainsi qu’une offre gratuite généreuse, et on commence à mieux comprendre le succès croissant de pCloud.

Sur quels supports pCloud est-il disponible ?

Tout le potentiel de pCloud est mis en lumière par son application de bureau pCloud Drive disponible sur Windows, Linux et macOS. Celle-ci est très pratique car elle met à disposition un disque virtuel qui élargit le stockage de l'appareil et facilite grandement la gestion des fichiers et documents sur ordinateur. Le système d’exploitation le reconnaît comme un disque supplémentaire accessible depuis l’explorateur de fichiers, et on peut l’utiliser exactement comme le HDD ou le SSD de son PC. Ne pas avoir à se connecter au site web ou au client représente un gain de temps considérable au quotidien.

pCloud est également présent via une application mobile sur Android et iOS. Celle-ci est très utile pour sa fonction de téléversement automatique, qui permet de libérer de l’espace sur son smartphone et de s’assurer que ses photos, vidéos et documents sont bien stockés de manière sécurisée dans le cloud sans intervention manuelle.

D’ailleurs, on profite avec pCloud d’une synchronisation instantanée entre les appareils pour accéder à ses fichiers depuis n’importe où et n’importe quand.

Des fonctionnalités premium

a mis un point d’honneur à faciliter la transition vers sa plateforme. Un système de sauvegarde pour récupérer ses fichiers depuis Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive et Google Photos a été mis en place pour regrouper en unique endroit tous ses dossiers, ses photos, ses vidéos, ses documents…

De plus, il est possible de choisir avec précision quels fichiers et dossiers enregistrés en local sur l’ordinateur doivent être automatiquement sauvegardés dans le cloud, évitant la perte de données. On peut même retrouver d'anciennes versions des fichiers ! Au contraire, le logiciel laisse programmer des exceptions de fichiers, dossiers ou extensions qui ne doivent pas être synchronisés. L’espace disque minimum à conserver lors d’un upload de fichiers et la taille du cache sur le disque sont personnalisables, tout comme l’emplacement du cache.

On note aussi une large variété d’options de collaboration, que ce soit avec d’autres clients pCloud ou des utilisateurs qui n'utilisent pas la plateforme : partage de liens, invitation sur dossier, sollicitude d'archives, le service prend en charge toutes ces fonctions. pCloud va même plus loin en fournissant des statistiques détaillées pour les liens et en proposant de personnaliser les liens de partage.

pCloud, c’est aussi une expérience multimédia qui permet de ne pas avoir besoin de logiciels tiers et d’unifier son expérience au sein d’une unique interface grâce à un lecteur vidéo et à un lecteur audio intégrés. La plateforme est aussi compatible avec le streaming vidéo et propose un aperçu des documents en ligne.

La sécurité des données comme argument de poids

Le siège social de pCloud est situé en Suisse et le service se conforme aux strictes lois suisses de confidentialité. Ses serveurs sont quant à eux basés au Luxembourg, au sein de l’Union Européenne. pCloud se soumet aussi au respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et se dévoue à sécuriser les données de ses clients et à les garder privées.

Pour les particuliers ou les professionnels qui souhaitent stocker des informations sensibles, pCloud dispose d’une option pCloud Crypto avec chiffrement côté client afin d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Le nombre et la taille des fichiers protégés par pCloud Crypto sont illimités.

mise sur une protection des canaux TLS/SSL ainsi que sur un chiffrеment inviolable 256-bit AES des serveurs. Et vous ne risquez pas de perdre vos données : sont créées au moins 3 copies des fichiers sur différents serveurs afin de s’assurer que l’utilisateur conserve et puisse toujours accéder à ses fichiers, même en cas de problème avec un serveur.

10 Go de stockage gratuits

Pour essayer pCloud, il vous suffit de créer gratuitement un compte. Vous obtenez alors automatiquement 2 Go de stockage cloud à utiliser, que vous pouvez faire augmenter jusqu’à 10 Go dès lors que vous effectuez certaines actions sur votre compte (télécharger un dossier, l’application pCloud Drive et l’application mobile, activer le téléchargement automatique, vérifier son mail et inviter des amis à tester le service). Pour rappel, un Dropbox se contente d’offrir 2 Go à ses utilisateurs gratuits.

Il s’agit d’un excellent moyen de se rendre compte si la plateforme nous convient et éventuellement de passer à un forfait payant si un besoin d’espace ou d’options supplémentaires se fait ressentir.

mise notamment sur des formules à paiement unique, c’est-à-dire que vous payez une seule fois pour une utilisation à vie. Cela permet de réaliser de très conséquentes économies sur le long terme. Pour ceux qui préfèrent, un abonnement annuel est également disponible.

pCloud Premium 500 Go : 175 euros à vie ou 49,99 euros par an.

pCloud Premium Plus 2 To : 350 euros à vie ou 99,99 euros par an.

pCloud 2 To Compte Familial : 500 euros à vie. Jusqu’à cinq utilisateurs avec chacun son espace personnel et sécurisé.

Cet article a été rédigé en partenariat avec pCloud.