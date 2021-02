Password Checkup : Android vous avertit désormais si un mot de passe est compromis

Password Checkup est une nouvelle fonctionnalité d’Android qui promet de vous garantir une sécurité optimale pour vos données. Désormais, lorsque vous utilisez la fonction de remplissage automatique, Google vérifiera si votre compte et compromis ou non.

Google vient d’annoncer de nouvelles fonctionnalités sur Android. La plus importante d’entre elle est Password Checkup. Elle permettra de vérifier rapidement si un de vos compte a été compromis et s’il faut changer son mot de passe. Sur Android, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de remplissage automatique. Lorsque vous ouvrez une application sur laquelle vous avez déjà renseigné des informations auparavant, l’OS remplit directement la case login et mot de passe si vous le souhaitez. Une fonctionnalité bien pratique quand on change de téléphone, par exemple.

En plus de faciliter la vie de l’utilisateur, cette fonction va également prendre soin de sa sécurité. En effet, Password Checkup fonctionne en convergence avec le remplissage automatique. Lorsque vous vous connectez à une application avec un mot de passe enregistré, Google va vérifier s’il a déjà été compromis en se basant sur sa base de données. Si c’est le cas, une fenêtre d’alerte apparaîtra vous incitant à changer de mot de passe le plus rapidement possible. Bien pratique étant donné qu’aujourd’hui, nous avons tous une multitude de comptes et que nous ne passons pas notre temps à vérifier s’ils sont compromis ou non.

Cette fonctionnalité ne sera pas réservée aux derniers smartphones en date, puisque Google indique que tous les terminaux disposant d’Android 9 au minimum pourront en profiter. Pour le moment, pas de date pour la mise en place de cette fonctionnalité, mais elle ne devrait pas se faire trop attendre.

Android accueille d'autres nouvelles fonctionnalités

Dans le même temps, Google a dévoilé d’autres petites fonctionnalités qui viendront enrichir Android dans le futur. Par exemple, il sera possible de planifier un SMS pour l’envoyer plus tard. De même, Google Assistant à été légèrement amélioré pour être encore plus utilisable sans toucher votre smartphone et Google Maps accueille désormais un mode nuit.

Enfin, Android Auto va prochainement accueillir une interface améliorée ainsi que des nouvelles fonctionnalités liées à Google Assistant, comme des jeux vocaux pour faire passer le temps lors de longs trajets. Des petites améliorations qui contribuent à rendre Android plus agréable.



Source : Google