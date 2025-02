Pas de retraite pour la Switch, Nintendo compte bien exploiter le filon jusqu’au bout

La Switch 2 arrive bientôt et la question de la survie de la première version commence à se poser. Pour Nintendo, la machine continuera d’être exploitée dans le futur. Tant qu’il y aura des joueurs, elle vivra.

La Switch a-t-elle encore un avenir ? Alors que la Switch 2 vient d’être annoncée, beaucoup de joueurs s’inquiètent de voir leur machine préférée devenir obsolète. Pas de panique, Nintendo ne compte pas l’abandonner.

C’est lors d’un appel aux investisseurs que Shuntaro Furukawa, le CEO de la firme de Kyoto, s’est exprimé au sujet de l’avenir de la Switch. Pour lui, l’arrivée du deuxième modèle n’aura pas un impact significatif sur ses ventes. Elle continuera son petit bonhomme de chemin, bien qu’elle soit sur la pente descendante. Mieux, il indique que Nintendo continuera de suivre la Switch tant qu’il y aura des joueurs. On peut donc espérer voir des jeux sortir dessus pendant un certain temps.

Nintendo ne compte pas abandonner la Switch 1 pour la Switch 2

Lors de ses résultats financiers, Nintendo a indiqué avoir vendu plus de 150 millions de Switch au total depuis son lancement en 2017, ce qui en fait la troisième console la plus vendue de l’histoire derrière la DS et la PS2 (154 et 160 millions d’exemplaires vendus). Nintendo n’aurait donc absolument aucun intérêt à abandonner ce parc bien installé. La société a d’ailleurs déjà confirmé que de nombeux jeux Switch 2 seront compatibles avec la première.

A lire aussi – Test Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo nous emmène au septième ciel

La Switch est actuellement dans sa huitième année d'exploitation et les ventes dévissent. Ainsi, “seulement” 10 millions de consoles ont été vendues depuis le 1er avril 2024, dont la moitié à Noël. De fait, elle a connu une baisse de 30% des ventes par rapport à 2023. Une chute notable, certes tout à fait logique compte tenu de la situation, mais les ventes restent en-dessous des prévisions.

Quoi qu’il en soit, la Switch 2 devrait prendre prochainement le relai. Désormais officielle, elle sortira, selon toute vraisemblance, dans le courant de l’année 2025. Nous en saurons plus à son sujet lors d’un Nintendo Direct prévu pour le 2 avril prochain.

Source : VGC