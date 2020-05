Panne Orange en Île-de-France : l’opérateur promet un retour à la normale d’ici jeudi soir

La panne Orange qui touche les réseaux internet fixe et mobile en Île-de-France depuis mardi 4 mai 2020 serait résolue d’ici jeudi soir. Orange tablait initialement sur un rétablissement du service le samedi 9 mai.

Les pannes d’internet tombent toujours mal, mais avec le confinement c’est encore pire. Surtout lorsque le problème touche une région dense comme l’Île-de-France et ses 12.21 millions d’habitants. Selon Orange, cette panne fait suite à un acte de vandalisme. L’opérateur a publié sur son compte twitter des images de câbles sectionnés à Ivry et Vitry. Il s’agit de câbles de fibre optique qui assurent aussi bien la liaison jusqu’à l’abonné qu’une liaison entre différents points du réseau

Panne Orange : il s’agit d’un acte de vandalisme

La conséquence, c’est que, selon Orange, de « très nombreux clients » se retrouvent depuis mardi sans internet dans « plusieurs communes du Val-de-Marne et une partie de Paris ». Or, dans le contexte sanitaire actuel la réparation semble logistiquement plus compliquée qu’à l’accoutumée. Orange précise d’ailleurs qu’il « prend toutes les précautions nécessaires pour que nos techniciens interviennent en toute sécurité et avec les équipements nécessaires ».

Du coup, initialement, Orange avait annoncé un rétablissement le samedi 9 mai 2020 – ce qui aurait eu pour conséquence de couper de nombreuses personnes en télétravail d’internet pendant quatre jours. Néanmoins, il s’agissait visiblement, en réalité, d’un délai maximal. Orange explique ce mercredi à nos confrères de BFM TV que « le service a été rétabli pour nos clients prioritaires, dont certains sites sensibles« , et que pour le reste des clients concernés, « le retour à la normale est prévu […] d’ici jeudi soir au plus tard« .

Quant au versant judiciaire de cette panne, Orange a saisi la police judiciaire du Val-de-Marne. On ne connait pas encore le motif de cet acte de vandalisme.