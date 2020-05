Orange : une panne importante touche les réseaux fixes et mobiles d’Île-de-France

Les réseaux fixes et mobiles Orange de l’Île-de-France sont en panne depuis ce mardi matin. Les témoignages affluent actuellement sur le net. D’après l’opérateur, ces dysfonctionnements seraient dus à un acte de vandalisme. Les réparations sont en cours et un retour à la normale serait prévu pour samedi 9 mai au matin.

Peut-être est-ce votre cas. En ce mardi 5 mai, une panne importante touche les réseaux fixes et mobiles Orange en Ile-de-France. La connexion 4G semble aussi particulièrement ralentie. D’autres abonnés affirment également rencontrer de sérieux problèmes avec leur box internet et TV. En ce moment, les témoignages d’utilisateurs mécontents affluent sur le site DownDetector.

« Sur Maisons-Alfort, plus de box TV, internet, téléphone », écrit un abonné. « Hello, j’habite Alfortville également et plus de réseau depuis 10h30 ce matin. Après un chat avec Sosh, ils n’ont pas l’air au courant de cette panne généralisée. Quelqu’un a des infos récentes pour savoir quand le réseau côté Orange sera rétabli ? », raconte l’utilisateur BabaYaga.

Rétablissement des services samedi 9 mai

Les réclamations et plaintes se multiplient également sur Twitter, où les internautes interpellent l’opérateur à maintes reprises. « Il est impossible de moi de travailler en hotspot 4G. Quel est le délai de rétablissement de cette panne ? », demande Milla sur le réseau social. D’après le compte Twitter Orange_Conseil, cette panne généralisée aurait été causée par un acte de vandalisme, sans plus de précision. À l’heure actuelle, Orange assure que les réparations ont d’ores et déjà commencé et que les techniciens font toute leur possible pour rétablir la situation le plus vite possible.

Bonjour. Cette panne suite à un acte de vandalisme. Nous comprenons les conséquences de cet acte pour vous. Nos techniciens sont mobilisés pour rétablir les services dans les meilleurs délais. Je n'ai pas la possibilités de vous fournir un délai précis. 1/2 — Orange conseil (@Orange_conseil) May 5, 2020

Si plusieurs informations contradictoires évoquent un retour à la normale dans la soirée, Orange a d’ores et déjà annoncé que les lignes et services seraient rétablis le samedi 9 mai 2020 dans la matinée, pas avant. L’opérateur demande d’ailleurs à ces abonnés de maintenir leurs appareils Orange sous tension. Nous n’avons pas plus d’informations pour l’instant mais nous vous tiendrons évidemment informés s’il y a du nouveau.

