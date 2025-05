Oups, l’IA Gemini ne sait pas en quelle année nous sommes : Google corrige le tir et met en garde les internautes

Il a fallu quelques jours pour que Gemini puisse dire sans se tromper en quelle année nous sommes suite à une question posée dans Google. La réponse est désormais correcte, mais il va falloir rester prudent.

L'intelligence artificielle c'est un peu comme la Force dans Star Wars. Utilisée à bon escient, elle permet beaucoup de bonnes choses comme trouver des remèdes à certaines maladies, voire aider à boucher le trou de la Sécurité Sociale. Mais si on se laisse tenter pas ses possibilités plus… discutables disons, l'IA se met à créer des malwares ou sert aux étudiants à tricher lors de leur examens, avec les conséquences négatives que cela entraîne.

Vu ses capacités, cette technologie a forcément réponse à tout. Et bien détrompez-vous. Dans quelques temps, les recherches Google en France s'accompagneront d'un aperçu généré par Gemini, en tête des résultats. La fonctionnalité est en test dans quelques pays d'Europe depuis mars dernier. Déjà présente aux États-Unis, elle a pendant quelques jours fait parler d'elle suite à une réponse étonnante à la question : “Est-ce que nous sommes en 2025 ?“. Peu importe le nombre d'essais, l'IA affirme que nous sommes en 2024.

Gemini se trompe d'année, l'IA est persuadée que nous sommes encore en 2024

Voilà qui est très embarrassant pour Google, surtout après avoir annoncé l'intégration de Gemini directement dans la barre de recherche de son moteur. On s'en doute, la firme de Mountain View a rapidement remis les pendules de l'IA à l'heure, mais ça ne s'arrête pas là. Jusqu'à présent, il fallait cliquer sur “Voir plus” juste en-dessous de l'aperçu IA pour voir la phrase “Les réponses IA peuvent comporter des erreurs“.

Depuis cet incident, nos confères de chez Android Authority constatent que Google laisse affiché cet avertissement en permanence. Le timing est trop parfait pour que ce soit une simple coïncidence. Au moins, l'entreprise ne cache plus que son IA peut parfois dire n'importe quoi, et c'est tant mieux. Rappelons qu'il sera toujours possible de désactiver l'aperçu de Gemini, soit de manière permanente, soit ponctuellement en ajoutant “-ai” à la fin des termes de sa recherche.