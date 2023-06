Orange Bank arrête les frais et fermera boutique après avoir cédé ses clients à BNP Paribas

Orange Bank, la banque en ligne de l’opérateur téléphonique Orange va très probablement fermer boutique. Tout d’abord, les dirigeants de la compagnie doivent s’occuper de trouver une nouvelle banque aux milliers de clients qui lui ont fait confiance.

Orange Bank, la banque mobile qui a ouvert ses portes le 1er novembre 2017, vit peut-être ses dernières heures. Le défi que se sont lancé les dirigeants d’Orange Télécom à l’époque était donc un peu trop fou, et en cette période de crise économique mondiale, il est temps de limiter les dégâts. L’opérateur téléphonique abandonne son rêve de devenir le « Free de la banque » et cherche activement à céder son portefeuille de clients à BNP Paribas, avec qui il est entré en négociations exclusives depuis hier.

À lire — Cette carte biométrique va sécuriser à 100% vos achats et vos retraits, voici comment

Les sources les plus proches du dossier affirment ainsi qu’une cession de la clientèle actuelle d’Orange Bank à la filiale Hello Bank ! de la BNP est en cours. L’incursion de l’opérateur historique dans le monde de la banque aura donc été de très courte durée, et il ne sera jamais parvenu à se positionner comme un acteur incontournable du secteur. Malgré toute sa puissance financière et les moyens mis à la disposition de son service marketing, Orange Bank n’a pas réussi à décoller. Au final, elle n'a réussi à séduire que 500 000 clients.

Orange Bank va cesser son activité, mais pas sans avoir cédé ses clients à BNP Paribas auparavant

Depuis son lancement, la banque en ligne orange a perdu 1,09 milliard €, et 2022 fut l’année la plus noire, avec une perte nette de 200 millions €. L’hémorragie est trop importante, d’autant que la promesse de rentabilité, censée être atteinte en 2023, semble toujours plus difficile à tenir. Dans cette déroute, c’est la BNP Paribas qui pourrait conclure une très bonne affaire.

À lire — Les banques devraient bientôt rendre les virements instantanés gratuits

Si les clients actuels d’Orange Bank acceptent le transfert, ils viendront grossir les rangs des clients de Hello Bank ! D’un coup d’un seul, la banque gagnerait 71 % de clients supplémentaires. C’est encore loin du leader Boursorama, qui peut se targuer d’avoir près de 5 millions de clients.