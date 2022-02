Oppo travaillerait sur un smartphone avec un écran pliable en trois

Bien que Samsung soit le leader sur le marché des smartphones pliables, d’autres constructeurs comme Xiaomi et OPPO font tout pour se mettre au niveau du géant coréen. Oppo plancherait actuellement sur un smartphone pliable en trois.

Après avoir dévoilé son premier smartphone pliable Find N il y a quelques semaines, OPPO travaillerait désormais sur un smartphone assez atypique, puisqu’il serait en mesure de se plier en trois parties. En effet, nos confrères de LetsGoDigital ont découvert que Oppo avait déposé un brevet le 6 juillet 2021 auprès de la CNIPA (China National Intellectual Property Administration) pour un téléphone pliable en deux endroits différents, et ce dernier a été approuvé au début du mois de février.

Le brevet de Oppo dévoile que le smartphone dispose d’un écran principal de 7,1 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces. L’appareil devrait donc proposer un gabarit assez similaire à l’actuel Find N, mais il devrait tout de même être 15 % plus étroit. On imagine qu’il utilisera un écran signé Samsung Display, puisque le géant coréen a déjà présenté l’année dernière une dalle capable de se plier en trois parties lors du Display Week 2021.

Un smartphone pliable en trois, pour quoi faire ?

Selon le brevet, l’intérêt principal de cette deuxième charnière est de permettre de replier la partie contenant les caméras vers l’avant, de sorte à profiter des capteurs photo principaux du smartphone pour les selfies. Contrairement à l’OPPO Find N, le smartphone ne semble donc pas disposer de capteur frontal sur l’écran principal, ce qui permet d’offrir une expérience plus immersive. On retrouve néanmoins un capteur pour les selfies sur l’écran externe, bien qu’il semble pourtant aussi possible d’utiliser les capteurs photo à l’arrière avec cet écran.

Les boutons de volume et d’alimentation sont disposés de chaque côté du smartphone, tandis que l’on retrouve en bas et en haut des grilles pour des haut-parleurs stéréos, mais également un port USB-C sur la plus petite partie pliable.

Pour l’instant, on ne sait pas quand Oppo pourrait dévoiler un tel appareil, mais un smartphone pliable en trois pourrait bien ne pas être commercialisé avant l’année prochaine. En attendant l’arrivée d’un smartphone pliable en trois parties, Oppo devrait dévoiler d’ici la fin de l’année 2022 son premier appareil à clapet, et celui-ci s’annonce déjà moins cher que le Galaxy Z Flip 3.

Source : LetsGoDigital