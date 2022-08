OPPO Reno8, attention, gros coup de cœur pour la rentrée !

L’OPPO Reno8 fait sa grande entrée sur le marché français. Accompagné des OPPO Reno8 Pro et OPPO Reno8 Lite, il établit un nouveau standard à ce prix tout en se positionnant sur la durée avec sa batterie endurante, sa charge rapide et ses 3 ans de garantie.

OPPO s’est imposé comme l’une des marques de smartphone les plus importantes au monde et sa gamme Reno n’est pas étrangère à la réussite du constructeur. Réputé pour fabriquer des mobiles aux excellentes performances, à un prix abordable, et qui durent dans le temps, le fabricant récidive avec trois nouveaux produits : les OPPO Reno8 Pro, OPPO Reno8 et OPPO Reno8 Lite.

Découvrez l’OPPO Reno8

La photo au cœur de l’expérience

Plus que jamais, OPPO mise sur la qualité en photo pour se distinguer de la concurrence. L’OPPO Reno8 peut notamment compter sur un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP avec autofocus à détection de phase omnidirectionnel tout pixel, une fonction auparavant réservée aux smartphones les plus chers. Sa grande taille de 1/1,56 pouce et ses pixels de 1μm (qui peuvent être doublés à 2μm grâce à l'algorithme quadra binning d’OPPO) permettent à l'appareil de capturer plus de lumière et d'améliorer la clarté des images.

Le smartphone dispose également d’une optique ultra grand-angle pour élargir le champ de vision des photos, et d’un objectif macro pour capturer des plans rapprochés. Pour les selfies, l’OPPO Reno8 fait fort avec l’intégration d’une caméra frontale Sony IMX709 de 32 MP exclusive à la marque, capable de capturer 60% de lumière en plus par rapport à un capteur ordinaire et faciliter ainsi la prise de vue en basse luminosité.

Les amateurs de vidéo ne sont pas en reste. La technologie DOL-HDR contribue à améliorer la plage dynamique vidéo pour un équilibre parfait entre la luminosité et les ombres. Et avec le mode Vidéo Ultra Nuit, vous pouvez bénéficier d’une hausse de la qualité de l'image, de l’expression des couleurs et de la netteté des traits du visage, même dans des conditions lumineuses peu favorables.

OPPO a particulièrement soigné le mode portrait, que ce soit en photo ou en vidéo, de jour ou de nuit. Un travail a été réalisé à la fois au niveau du matériel et du logiciel pour décupler la puissance d'imagerie et réaliser des portraits époustouflants.

Des performances spectaculaires

L’OPPO Reno8 sort aussi du lot grâce à une nouvelle puce bien plus puissante, le MediaTek Dimensity 1300, qui lui offre des performances largement supérieures à celles de son prédécesseur. Ce SoC garantit au smartphone une fluidité en toutes circonstances lors de la navigation ou en jeu. L’espace de stockage est par ailleurs doublé, passant de 128 à 256 Go, pour stocker toutes les applications, les jeux, les photos, les vidéos et les documents sans s’inquiéter de manquer de place.

En termes de connectivité, l’OPPO Reno8 bénéficie des derniers standards sans fil pour réduire au maximum la latence, augmenter les débits et profiter de la meilleure expérience. Il est compatible Bluetooth 5.3 pour la connexion à des accessoires (écouteurs, smartwatch…) ou le transfert de fichiers et Wi-Fi 6 pour une navigation et des téléchargements plus rapides.

Le smartphone est équipé d’une batterie avec une capacité de 4 500 mAh, qui offre une meilleure autonomie et qui se montre plus endurante dans le temps. Il a passé le protocole de test batterie de DXOMARK, qui garantit une autonomie de jusqu’à 2 jours en usage modéré. La batterie a été testée pour maintenir 80% de sa capacité après 1600 cycles de charge, soit le double du standard habituellement pratiqué. Et grâce à la recharge rapide et sécurisée SUPERVOOC ™ 80W, l’OPPO Reno8 passe de 0 à 100% de batterie en seulement 28 minutes.

Un design premium

L’OPPO Reno8 embarque un écran AMOLED de 6,43 pouces disposant d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour une meilleure fluidité de l’image et des animations. Surtout, la dalle est intégrée au châssis de sorte à couvrir 90,8% de la façade avant du smartphone, un taux élevé qui permet une meilleure immersion et des bordures ultra fines. La conception haut de gamme du mobile repose sur un polymère avec revêtement OPPO Glow, qui offre au smartphone une esthétique unique et originale.

Si vous optez pour l’OPPO Reno8 Pro, vous allez encore plus loin dans le premium avec du verre forgé à chaud à plus de 800° avec effet glacé. Ce modèle propose aussi un plus grand écran, de 6,7 pouces, compatible HDR10+ et avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est aussi équipé d’un SoC encore plus puissant, le Dimensity 8100 Max, et d’une puce additionnelle Marisilicon X dont le rôle est d’améliorer le traitement des vidéos en HDR et en basse luminosité. Grâce à ce composant, l’OPPO Reno8 Pro est capable d’utiliser la fonction Vidéo Ultra Nuit en qualité 4K. Le smartphone produit aussi un son de meilleure qualité grâce à l’intégration de haut-parleurs stéréo super linéaires.

L’OPPO Reno8 Lite est attractif par son prix doux, ce qui ne l’empêche pas d’offrir des prestations intéressantes. On peut entre autres citer son capteur photo de 64 MP et son mode Portrait Pro, son autonomie gigantesque permettant d’utiliser le smartphone deux jours sans le recharger ou sa recharge rapide pour gagner un jour d’autonomie en 30 petites minutes. On apprécie aussi la petite attention d’OPPO, qui a pensé à intégrer une prise jack 3.5mm pour brancher des accessoires audio en filaire.

L’offre de lancement

Du 31 août au 14 septembre 2022 inclus, OPPO propose une offre de lancement pour l’acquisition d’un smartphone de la série OPPO Reno8. Pour tout achat d’un OPPO Reno8 ou d’un OPPO Reno8 Pro, des écouteurs sans fil haut de gamme Enco X2, développés en partenariat avec Dynaudio et d’une valeur de 199.99 euros, sont offerts. Si vous préférez l’OPPO Reno8 Lite, vous pouvez obtenir gratuitement des écouteurs sans fil Enco Free2 avec réduction active de bruit, qui sont vendus au prix de 99,99 euros.

Cet article a été rédigé en partenariat avec OPPO.