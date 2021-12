OPPO Reno6 : le smartphone 5G est à son meilleur prix chez Cdiscount

Envie de vous procurer le OPPO Reno6 en promotion ? À l'occasion d'une offre promotionnelle à durée très limitée, le smartphone 5G bénéficie d'une réduction non négligeable de 80 euros sur son prix conseillé. Tous les détails de nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Vous avez exactement jusqu'à ce jeudi 9 décembre 2021 à 23 heures précises pour profiter d'une belle offre sur le OPPO Reno6 chez Cdiscount.

Vendu en temps normal à 449 euros sur le site e-commerce français, le smartphone 5G de la marque chinoise qui est disponible dans un coloris bleu est au tarif promotionnel de 419 euros. Pour obtenir la réduction de 30 euros, il suffit d'appliquer le coupon OPPOXMAS durant l'étape du panier après avoir choisi le mode de livraison souhaité.

Du côté de ses points forts, le OPPO Reno6 est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le téléphone embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, un processeur MediaTek Dimensity 900 (6 nm), une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation ColorOS basé sur Android. Concernant la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 64 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Enfin, le smartphone est fourni dans une boîte avec, entre autres, un adaptateur secteur SuperVOOC 65W, des écouteurs, un câble de charge USB type-C et un outil d'éjection de la carte SIM. Et pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du OPPO Reno6.