OnePlus : un portefeuille numérique dédié aux cryptomonnaies en approche ?

OnePlus pourrait faire son entrée prochainement sur le marché de la Blockchain et des cryptomonnaies. En effet, le constructeur chinois vient de publier une étude dédiée aux habitudes de ses utilisateurs avec la Blockchain et les cryptomonnaies. De quoi laisser entendre le lancement prochain d'un portefeuille numérique OnePlus sur les appareils du fabricant.

Au fil des années, les constructeurs de smartphones se sont de plus en plus intéressés au marché des cryptomonnaies. Dans ce domaine, Samsung a fait figure de précurseur, en proposant dès 2019 un portefeuille numérique de cryptomonnaies sur les Galaxy S10. Plus récemment, nous avons également appris qu'Apple envisage de se lancer sur ce marché, via une offre d'emploi de “Business Development Manager” avec de l'expérience en cryptomonnaie.

Or, nos confrères du site MySmartPrice ont découvert une nouvelle étude menée par OnePlus. Intitulée “OnePlus Blockchain Research”, cette étude porte sur les habitudes des utilisateurs de la marque autour de la Blockchain et des cryptomonnaies. “Salut la communauté OnePlus, alors que la technologie Blockchain devient de plus en plus populaire, l'équipe OneLab est curieuse de savoir comment la communauté est engagée avec les activités de la Blockchain. Le sondage prendra entre 5 et 10 minutes et nous apprécions vraiment votre aide”, peut-on lire en préambule.

OnePlus veut connaître vos habitudes concernant les cryptomonnaies

En premier lieu, le questionnaire s'attarde sur des informations basiques comme votre âge, votre genre et votre lieu de résidence. Ensuite, la marque s'intéresse sur vos investissements dans les cryptomonnaies (depuis quand investissez-vous, la fréquence de vos échanges, de vos achats et le nombre de fois que vous consultez les cours des différentes devises). Il est ensuite demandé quelle plateforme d'échanges vous utilisez, comment vous stockez vos actifs (soit via des wallets online, offline et desktop) et quelles sont les solutions que vous utilisez.

Étrangement, la dernière partie du sondage n'est pas dédiée à la Blockchain et aux cryptomonnaies. OnePlus cherche à savoir si les utilisateurs ont déjà achetés un smartphone de seconde main et s'ils ont déjà rencontré des problèmes avec ces appareils d'occasion ou reconditionnés. Peut-être que OnePlus envisage de développer une plateforme pour proposer des smartphones OnePlus d'occasion à ses clients. La Blockchain pourrait d'ailleurs être utilisée pour certifier la propriété de chaque appareil.

Que peut-on déduire de cette étude ? Plusieurs hypothèses s'imposent. OnePlus pourrait lancer un portefeuille numérique qui permettrait aux utilisateurs de stocker leurs actifs sur leur smartphone. Il est également possible que le constructeur développe une appli propriétaire pour surveiller les cours des cryptomonnaies. Autre possibilité, l'entreprise pourrait lancer sa propre plateforme d'échanges de cryptomonnaies. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre une prise de parole officielle pour en savoir plus sur les ambitions de OnePlus concernant la Blockchain et les cryptomonnaies.

Source : MySmartPrice