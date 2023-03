OnePlus Pad : la première tablette du fabricant arrive en France le 10 avril

OnePlus se prépare à lancer d’ici quelques semaines seulement sa première tablette, et on sait désormais à quelle date celle-ci va arriver sur le marché français. Son prix n’a toujours pas été communiqué.

Lors de l’annonce officielle de la OnePlus Pad au début du mois dernier, le fabricant chinois avait indiqué que l’appareil serait lancé chez nous en avril, sans plus de précision. OnePlus vient désormais d’annoncer une date plus précise : le 10 avril 2023. C’est à cette date que débuteront les précommandes de sa première tablette, mais on ne sait pas quand débuteront les livraisons.

Son tarif est pour l’instant toujours inconnu, et puisqu’il s’agit de son premier appareil dans cette catégorie, il est difficile de faire une estimation du prix auquel elle pourrait arriver. Ce que l’on sait, c’est qu’elle visera le segment du milieu de gamme. Notez que sur son site officiel, le fabricant vous offre la possibilité de gagner la tablette en vous abonnant aux actualités du produit sur la page dédiée.

Quelles caractéristiques techniques pour la OnePlus Pad ?

La OnePlus Pad promet d’être plus puissante que beaucoup de ses rivales, grâce notamment à un processeur MediaTek Dimensity 9000. Il ne s’agit pas de la puce la plus récente du fabricant, mais elle permettra tout de même à la tablette de profiter de performances de haut vol. En optant pour une puce MediaTek plutôt que Qualcomm, OnePlus espère peut-être réduire le tarif final de l’appareil, ce qui n’est finalement pas une mauvaise nouvelle. La puce est épaulée par 8 ou 12 Go de RAM, et 128 Go de stockage UFS 3.1.

La tablette est dotée d’un écran LCD Dolby Vision de 11,61 pouces de 2 800 x 2 000 pixels au fomat 7:5. Au programme, des bords fins de 6,54 mm, un rapport écran/corps de 88 %, un taux de rafraichissement de 144 Hz, une luminosité de 500 nits, une profondeur de couleur 10 bits et un contraste de 1500:1.

La OnePlus Pad sera alimentée par une batterie généreuse de 9510 mAh, compatible avec une charge rapide de 67W. Niveau photo, l’appareil misera sur un seul capteur de 13 MP à l’arrière, et une caméra de 8 MP à l’avant. Notons qu’une seule couleur sera proposée : Star Orbit. Il reste maintenant à voir à quel prix.