OnePlus a encore laissé fuiter des données clients à cause d’une erreur de manip stupide

OnePlus a laissé fuiter des centaines de données clients en se trompant de champ lors de l’envoi d’un email promotionnel. Heureusement la fuite ne concerne qu’un nombre limité de clients et se résume à des adresses mail et parfois le nom et prénom de son propriétaire. Ce n’est pourtant pas la première fois que le constructeur expose les données de ses clients par accident en l’espace d’un mois.

Si vous envoyez régulièrement des mails à des listes de diffusion clients dans le cadre de votre travail, vous savez sans doute plus que quiconque qu’il ne faut surtout pas mettre tous vos destinataires dans le champ « À » ou « CC », mais plutôt dans les champ « CCI » ou « BCC » selon votre client mail, sous peine de révéler à tous vos destinataires les adresses mails (et parfois le nom) de tout le monde.

OnePlus s’est trompé de champ lors de l’envoi d’un mail à des centaines de clients

Dans un email, le champ « À » sert en effet normalement pour les destinataires principaux, le champ « CC » (copie carbone) pour les destinataires secondaires (pour mettre votre supérieur en copie par exemple). Le champ « CCI » (copie carbone invisible) ou « BCC » (blind carbon copy) est le seul champ qui cache les adresses de la liste de diffusion. Mais apparemment chez OnePlus, tout le monde n’est pas encore au courant.

Et c’est ainsi que, pour la seconde fois en l’espace d’un mois, OnePlus a laissé fuiter des centaines de données clients, comme le révèlent nos confrères de Android Police. Il y a quelques semaines, un problème dans le système de facturation de OnePlus avait en effet déjà exposé le nom, email, numéros IMEI et adresses physiques de nombreux clients.

Android Police affirme que les victimes avaient toutes participé à une enquête à la suite de la mise à jour OxygenOS 10.5.11 sur leur smartphone. A priori, cette erreur ne devrait pas avoir d’autres conséquences. Néanmoins on espère que OnePlus saura éviter ce genre de sorties de route à l’avenir, pour ne pas écorner sa réputation de marque.

