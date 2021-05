OneDrive sur Android prend maintenant en charge les Chromecast

OneDrive, le service de stockage dans le cloud de Microsoft, se dote d'une nouvelle fonctionnalité. En effet, l'application Android prend désormais en charge les Chromecast de Google, offrant de fait un nouveau moyen aux utilisateurs pour projeter leurs images et leurs photos sur grand écran.

Microsoft continue d'intégrer de nouvelles fonctionnalités sur OneDrive, son service de stockage dans le cloud. Récemment, le constructeur américain a par exemple déployé la version 64 bits de OneDrive sur Windows 10, de quoi rendre les transferts plus rapides. Et en janvier 2021, la taille maximale des fichiers est passée à 256 Go.

Cette fois-ci, Microsoft s'est attardée sur l'application Android de OneDrive. En effet, l'appli prend désormais en charge les Chromecast, comme on peut le lire sur la fiche de l'application sur le Play Store. “Vous pouvez à présent afficher vos fichiers multimédias sur un récepteur ou un téléviseur Chromecast depuis un appareil compatible. Recherchez une icône Cast affichée dans la barre d'outils supérieure”, peut-on lire dans la partie Nouveautés.

OneDrive se met aux Chromecast

Vous l'aurez compris, via cette nouvelle version de OneDrive, il suffit de sélectionner n'importe quelles photos ou vidéos stockées sur le cloud et de cliquer l'icône Cast située en haut à droite pour choisir un appareil compatible et les projeter. Notez que vos photos et vidéos seront mises à l'échelle pour utiliser la pleine résolution de votre écran. Pas de mise en miroir de l'interface de votre smartphone.

Après avoir effectué quelques essais, nous vous confirmons qu'il n'y a aucun bug et que le tout fonctionne comme un charme. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs désireux de montrer leurs meilleurs souvenirs de vacances pourront maintenant le faire facilement et instantanément, sans avoir à transférer leurs photos sur une clé USB ou un disque dur externe au préalable.

Pour rappel, OneDrive propose depuis 2019 un coffre-fort avec la fonctionnalité Personnal Vault. Ce coffre-fort virtuel permet tout simplement de sécuriser vos fichiers sensibles en y protégeant l'accès via un système d'authentification à double facteur. Il est également possible d'opter pour d'autres méthodes, comme un code PIN, un code envoyé par mail ou SMS et même une reconnaissance d'empreintes digitales.

