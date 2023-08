Microsoft OneDrive : l’option offrant du stockage illimité disparaît

Microsoft a cessé d'offrir un stockage illimité avec ses plans OneDrive for Business, et les organisations sont désormais limitées par défaut à 1 To de stockage par utilisateur.

Auparavant, OneDrive for Business (Plan 2) était une option privilégiée par les grandes entreprises qui avaient besoin de capacités de stockage étendues, notamment pour gérer une collection croissante de fichiers multimédias tels que des vidéos et des actifs artistiques. Ce plan offrait un stockage mensuel illimité pour environ 10 dollars par utilisateur, hors taxes.

Cependant, Microsoft vient finalement de cesser d'offrir le stockage illimité à ses nouveaux clients. En effet, la limite par défaut est désormais de 1 To par utilisateur. OneDrive s’aligne donc sur Google, qui a lui aussi mis fin au stockage illimité pour les utilisateurs de Photos il y a deux ans. Plus récemment, Dropbox a fait de même en supprimant son plan de stockage illimité pour son option Advanced destinée aux entreprises.

Lire également – Microsoft 365 limite le stockage d’Outlook pour vous inciter à prendre un abonnement

OneDrive ne propose plus de stockage illimité pour les entreprises

Il existe des options permettant de stocker jusqu'à 5 To par utilisateur, mais elles sont limitées à certains clients. Pour être éligible, une organisation doit avoir cinq utilisateurs ou plus avec un abonnement OneDrive for Business, spécifiquement le plan 2. Même dans ce cas, il y a une limite initiale de 1 To par utilisateur, mais les administrateurs peuvent l'augmenter jusqu'à 5 To par utilisateur.

La bonne nouvelle, c’est que les abonnés actuels à OneDrive for Business (Plan 2) disposant d'un espace de stockage illimité pourront continuer à utiliser le plan dans ces conditions, du moins pour le moment. « Les clients qui bénéficient actuellement de ces plans pourront toujours ajouter des postes et renouveler leur licence ». En revanche, les nouveaux abonnés n'ont pas de chance.

Un porte-parole de Microsoft a expliqué que ces modifications ont été apportées en réponse à la demande des clients, afin de rationaliser le processus d'achat pour ceux qui utilisent les plans autonomes OneDrive for Business. D'après une page web mise en cache par Archive.org, il semblerait que l'option de stockage illimité a été supprimée dès le mois de juillet 2023.