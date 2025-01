One UI 7 va corriger le plus gros défaut du lecteur d’empreintes des S24, fini le stress pour le déverrouiller au moment de payer

Le déverrouillage par empreinte des Galaxy S24 a souvent été jugé trop lent. Samsung réagit avec la bêta de One UI 7, une mise à jour qui promet d’améliorer cette fonctionnalité essentielle tout en optimisant son interface logicielle.

Depuis leur lancement, les Galaxy S24 ont suscité des critiques concernant leur capteur d’empreintes digitales. Alors que cette technologie est souvent un argument de vente majeur, son fonctionnement sur les derniers hauts de gamme de Samsung n’a pas convaincu. Les utilisateurs ont signalé des lenteurs récurrentes, particulièrement frustrantes lorsque la rapidité est cruciale dans des situations quotidiennes comme le paiement mobile ou l’accès à des applications sécurisées.

Pour corriger cette lacune, Samsung a intégré une optimisation dans One UI 7, sa nouvelle interface basée sur Android 15. Cette version promet un déverrouillage plus rapide grâce à des ajustements précis du capteur ultrasonique. Le déverrouillage sera également accompagné d’un nouveau son plus net, conçu pour renforcer la fluidité perçue. Cette nouvelle version de l’OS n’est pas seulement une mise à jour technique : elle représente aussi une refonte partielle de l’interface, visant à améliorer la navigation et la réactivité globale.

One UI 7 améliore spécifiquement le fonctionnement du capteur d’empreintes ultrasonique des Galaxy S24. Avec cette mise à jour, le processus de déverrouillage devient plus rapide et fiable, ce qui va bientôt éliminer les frustrations des utilisateurs. Ce changement met le capteur d’empreintes de cette serie de smartphones au niveau des meilleurs modèles concurrents. Malheureusement, seule une bêta de l’OS est disponible pour l’instant, et uniquement pour les utilisateurs des S24. Cela leur permet toutefois de tester ces améliorations avant tout le monde, tandis que la version finale est attendue pour février 2025.

Avec cette mise à jour, Samsung adresse directement un problème largement signalé par les utilisateurs des Galaxy S24. En rendant le déverrouillage par empreinte plus rapide et plus fluide, la marque cherche à améliorer une fonctionnalité clé de ses appareils. La bêta de One UI 7 offre un aperçu des améliorations à venir, et il faudra attendre le déploiement de la version finale pour que ces optimisations soient disponibles à plus grande échelle.