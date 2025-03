One UI 7 en version stable débarque enfin ! Voici quand votre Samsung va déployer cette mise à jour tant attendue

Les utilisateurs de smartphones Samsung l’attendaient avec impatience. Après plusieurs mois de tests et de reports, la mise à jour One UI 7 est enfin prête. La marque vient d’annoncer son déploiement, et de nombreux modèles vont en profiter dans les semaines à venir.

Chaque année, les utilisateurs de smartphones attendent avec impatience les mises à jour logicielles qui apportent des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Samsung, avec son interface One UI, suit généralement un calendrier précis pour celles-ci. Mais cette fois, l’attente a été plus longue que prévu. Plusieurs mois après le lancement de son programme bêta, la marque n’avait toujours pas déployé de version stable, ce qui a frustré de nombreux utilisateurs.

One UI 7, basé sur Android 15, a été testé en version bêta depuis décembre 2024 sur les Galaxy S24. Malgré l’arrivée des Galaxy S25 avec cette version préinstallée, Samsung a pris son temps avant de proposer la mise à jour aux anciens modèles. Pendant trois mois, les utilisateurs ont dû se contenter de versions d’essai, sans aucune information officielle sur la sortie de la version finale. Mais aujourd’hui, la marque a enfin communiqué son calendrier de déploiement.

Samsung va commencer à déployer One UI 7 en version stable dès avril

D’après les informations officielles, la mise à jour stable de One UI 7 commencera à être déployée dès avril. Les premiers à en bénéficier seront les utilisateurs des Galaxy S24, avant une extension progressive à d’autres modèles. Si Samsung ne donne pas encore de date exacte, une fuite récente laisse entendre que cette dernière pourrait être disponible dès la mi-avril. Les Galaxy S23, les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5, ainsi que certaines tablettes haut de gamme, devraient la recevoir peu après. En revanche, les modèles plus anciens comme le Galaxy S22 ou certains smartphones de la gamme A devront patienter jusqu’en mai.

Cette mise à jour promet plusieurs nouveautés, notamment une interface plus fluide avec des animations optimisées et un panneau des réglages rapides repensé. Samsung prévoit également d’intégrer certaines fonctionnalités des Galaxy S25 à ses anciens modèles. Parmi elles, l’outil Audio Eraser, qui permet d’effacer les bruits de fond des vidéos, pourrait être ajouté à plusieurs smartphones compatibles. Après des mois d’attente et une succession de versions bêta, le fabricant semble enfin prêt à livrer une version stable et optimisée de One UI 7. Les utilisateurs n’ont plus qu’à patienter quelques semaines avant de la recevoir sur leur appareil.