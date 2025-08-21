On peut maintenant réserver une table au restaurant avec une simple recherche Google

Le mode IA de la recherche Google se dote d'une fonction de recherche de réservation de restaurant. Il prend aussi en compte les préférences gastronomiques de l'utilisateur.

Avec les agents IA qui réussissent à répondre de manière pertinente et personnalisée aux requêtes des utilisateurs, Google peut craindre qu'on se détourne peu à peu de son moteur de recherche traditionnel. C'est pourquoi depuis quelques semaines, l'entreprise a déployé un mode IA à Google Search. Celui-ci permet de communiquer et poser des questions de manière plus naturelle, comme on le ferait avec un agent conversationnel IA.

Actuellement limité, ce mode IA s'améliore aujourd'hui avec l'ajout d'une fonction de recherche de réservations de restaurant. “Vous pouvez désormais demander une réservation pour un dîner entre amis, en tenant compte de multiples contraintes et préférences (taille du groupe, date, heure, lieu et cuisine préférée), et le mode IA simplifie ce processus”, explique Google.

Le mode IA de Google Search ressemble de plus en plus à un chatbot

Le mode IA consulte en temps réel les disponibilités des restaurants en se basant sur les données de services tiers tels qu'OpenTable, Resy, Tock, Ticketmaster, StubHub, SeatGeek ou Booksy, parmi d'autres. Les résultats sont ensuite listés avec des créneaux disponibles et quand l'utilisateur a fait son choix, il est redirigé vers la page de réservation. Google ne s'occupe donc pas (encore) de tout de A à Z, la dernière étape étant encore de notre responsabilité.

Cette fonction est accessible pour les abonnés Google AI Ultra aux États-Unis dans un premier temps. Dans une prochaine mise à jour, le mode AI de Google Search pourra aussi servir à chercher des rendez-vous de service local et aux billets d'événements de la même manière.

Le mode IA prend aussi mieux en compte le contexte de l'utilisateur pour obtenir des résultats adaptés à ses préférences et centres d'intérêt. Au début, seuls les sujets liés à la gastronomie seront pris en charge. Google va ainsi proposer des options de nouveaux restaurants et cafés qui correspondent à nos goûts. D'autres situations profiteront de cette expérience personnalisée à l'avenir.

La firme annonce que son mode IA est étendu à 180 nouveaux pays et territoires… mais toujours en langue anglaise. Elle promet de couvrir davantage de langues et de régions prochainement.