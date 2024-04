Les trottinettes électriques doivent désormais respecter le Code de la route, les autorités serrent la vis

Il aura fallu le 23 mars dernier pour que le Code de la route s’applique également aux trottinettes électriques en ville. Un décret paru dans le Journal officiel ce jour indique en effet que les EDPM sont désormais soumis aux mêmes réglementations que les vélos. De quoi peut-être réduire le nombre d’accidents en hausse.

Depuis leur arrivée en ville, les trottinettes électriques font jaser. Il faut dire que leurs débuts ont été quelque peu mouvementés, car leur usage est longtemps resté non réglementé. Quelques mois plus tard, Paris et autres agglomérations françaises commencent finalement à sévir, en interdisant notamment leur utilisation sur les trottoirs. La capitale a d’ailleurs récemment porté un coup sévère à l’industrie, en bannissant les trottinettes électriques en libre-service de son territoire.

Et pour cause : avec le temps, le nombre d’accidents ne fait qu’augmenter. En 2019, on recensait 10 morts sur les routes suite à un accident de trottinettes ou de gyropode électrique. En 2022, ce chiffre a grimpé à 22. Les raisons sont multiples, mais beaucoup pointaient déjà du doigt le manque de réglementation pour ces véhicules, notamment le fait que la signalisation en ville ne s’applique pas aux utilisateurs. Heureusement, cela vient de changer.

Les trottinettes sont désormais contraintes aux mêmes règles que les vélos

Dans un décret publié le 23 mars dernier dans le Journal officiel, on apprend en effet que les trottinettes et gyropodes électriques sont désormais soumis au Code de la route. Plus précisément, ces derniers vont devoir respecter les mêmes règles que les vélos. Cela signifie que les signalisations verticales, comme les panneaux et les feux tricolores, s’appliquent dorénavant aux utilisateurs d’EDPM (engins de déplacement motorisé).

Autrement dit, dès lors qu’un panneau s’adresse aux cyclistes, les trottinettes et gyropodes électriques seront également concernés. De quoi réduire le nombre d’accidents ? Peut-être, à condition que les usagers respectent ce nouveau règlement. Une chose est sûre, les autorités commencent enfin à poser un cadre autour de ces nouveaux moyens de locomotion, ce qui ne déplaira pas à leurs détracteurs.