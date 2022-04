Nvidia Shield : une nouvelle mise à jour déployée pour corriger les bugs d’Android 11

Nvidia vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle mise à jour 9.0.2 pour les propriétaires de SHIELD TV, qui devrait corriger une bonne partie des bugs introduits avec la mise à jour vers Android TV 11.

Au début de l’année, Nvidia avait déployé la nouvelle version Android 11 du système d’exploitation de Google sur tous les modèles de Shield TV, y compris celui de 2015. Bien qu’elle avait apporté de nombreuses améliorations comme la nouvelle génération de cloud gaming GeForce NOW en 4K, cette mise à jour avait introduit un grand nombre de bugs dans le système. Cela avait poussé Nvidia à sortir un correctif en urgence, mais il n’avait pas permis d’éliminer tous les bugs.

Désormais, près de 4 mois après le déploiement d’Android 11 sur les Shield TV, celles-ci voient arriver une nouvelle mise à jour qui devrait corriger la plupart des bugs restants. Elle porte le numéro de 9.0.2, et devrait être disponible pour tous au cours des prochains jours.

Quels sont les bugs qui ont été corrigés avec la version Shield Expérience 9.0.2 ?

D’après le changelog de la mise à jour, elle apporte notamment des vitesses de transfert de fichiers améliorées tout en corrigeant divers bugs liés au stockage externe. De plus, Shield Experience 9.0.2 ajoute des « notifications utiles lors de la connexion ou du formatage d'un stockage amovible », sans plus de précisions.

Plus plus, les propriétaires de téléviseurs Philips seront en mesure de lire du contenu Dolby Vision sans aucun problème sur la dernière version. Nvidia annoncé également les problèmes de saccades audio lors de la lecture de contenu Dolby Audio via des casques Bluetooth ou USB ont été corrigés.

Enfin, on apprend que ceux qui rencontraient des problèmes d'appairage entre votre Shield et des manettes Bluetooth (comme celles de la Switch, de la Xbox ou de la PlayStation) ne devraient plus avoir de soucis avec cette nouvelle version. Voici un récapitulatif de tous les changements apportés par la mise à jour 9.0.2.

Améliorations

Ajout de la prise en charge de Plex pour le dernier tuner DVB-T Hauppauge WinTV-dualHD (UE uniquement)

Ajout de notifications utiles lors de la connexion ou du formatage d'un support de stockage amovible.

Vidéo/Affichage

[2019 SHIELD uniquement] Correction d'un bogue où l'upscaling AI ne pouvait pas être modifié dans l'application Netflix.

Correction d'un problème où d'autres applications vidéo utilisaient la fréquence de rafraîchissement définie dans Kodi.

Correction d’un problème de lecture du contenu Dolby Vision lorsque des téléviseurs Phillips sont connectés.

Ajoute l'option de développement “Default to Rec. 709 for HD videos” pour améliorer la couleur des vidéos (l'activation de cette option peut provoquer des plantages dans des applications comme Apple TV+ ou Paramount+).

Audio

[SHIELD 2019 uniquement] Correction de problèmes de saccades audio sur les casques Bluetooth ou USB lorsque le traitement audio Dolby est activé.

Correction d'un bug où l'upmixer surround cessait de fonctionner après la lecture de flux audio Dolby.

Correction de problèmes audio lors de la connexion d'un casque à la manette SHIELD 2015

Stockage