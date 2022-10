Nvidia pourrait lancer une RTX 4050 aussi énorme que la RTX 4090

Une photo de ce qui pourrait être une RTX 4050 a fuité ce week-end sur la toile. On y voit la boîte de la carte graphique, aussi imposante que celle des RTX 4080 et RTX 4090, ce qui semble étonnant puisque la carte graphique serait très probablement plus petite. D’autant que Nvidia n’a pas encore annoncé l’arrivée d’un tel modèle.

Les RTX 4080 et RTX 4090 viennent à peine d’arriver sur le marché que les rumeurs concernant d’autres modèles vont déjà bon train. Sur Reddit, une étrange photo fait débat depuis ce week-end. Postée par l’utilisateur TheBloodNinja, celle-ci semble avoir été prise lors d’un événement organisé par GALAX, l’un des constructeurs partenaires de Nvidia, dans le but de présenter les nouvelles cartes graphiques.

On y voit ainsi la RTX 4090, nouveau fleuron de la marque, aux côtés de sa voisine la RTX 4080 et… la RTX 4050. En effet, la photo montre une boîte sur laquelle est inscrit la mention RTX 4050, alors même que Nvidia n’a jamais mentionné l’arrivée d’un tel modèle. Il en va d’ailleurs de même pour les fuites. Pour l’heure, nous savons seulement qu’une RTX 4070 devrait débarquer dans les mois à venir, probablement pas avant 2023.

GALAX aurait dévoilé par erreur la RTX 4050 de Nvidia

Par conséquent, quelle est donc cette étrange carte graphique qui n’est pas censée (officiellement) exister ? Pour l’heure, la question reste en suspens, car Nvidia n’a jamais communiqué officiellement sur d’autres modèles que ses RTX 4090 et RTX 4080. Dans les commentaires, les certains n’hésitent pas à exprimer leurs doutes quant à la véracité de cette photo. Un des arguments avancés est notamment la taille de la boîte.

En effet, celle-ci semble être similaire à celle des RTX 4080 et RTX 4090. Or, si d’aventure Nvidia proposait une carte graphique plus grand public, comme le nom de la RTX 4050 semble l’indiquer, il paraît beaucoup plus probable que celle-ci soit plus petite que ses homologues, surtout compte tenu de la taille monstrueuse de ces dernières. Pour l’heure, l’hypothèse la plus probable serait que GALAX aurait utilisé la même boîte que pour la RTX 4090 en modifiant simplement le packaging.

Source : Reddit