Les Nvidia GeForce RTX 50XX pas avant l’année prochaine ? Il va falloir faire preuve de patience

Quand sortira la série 5000 des cartes graphiques GeForce RTX ? Alors que certains imaginaient une annonce avant la fin de l’année 2024, au moins pour le modèle 5080, un célèbre leaker vient doucher nos espérances. Selon lui, il faudra attendre 2025. C’est loin.

La série des GeForce RTX 50XX se fait attendre. Alors que la série 40XX (qui a été lancée en 2022) a accueilli de nouveaux modèles SUPER en début d’année, l’impatience monte chez les joueurs quant à la prochaine itération. Il va falloir ronger son frein, selon un leaker.

Certaines rumeurs indiquaient que Nvidia pourrait lancer cette nouvelle gamme avant la fin de l’année 2024, ou au moins annoncer le modèle phare : la RTX 5080. Ce ne sera pas le cas, selon Kopite7kimi, un leaker très fiable qui s’est déjà illustré par le passé. Dans un tweet lapidaire, il indique que Nvidia ne devrait rien annoncer avant le CES de Las Vegas, soit janvier 2025. C’est cohérent, la firme faisant souvent des annonces sur place, pour notre plus grand bonheur.

Il faudra faire preuve de patience avant de voir les RTX 50XX dans nos PC

Si cette info est avérée, cela signifierait que la série 5000 arriverait trois ans après les débuts de la série 4000. Pour le moment, aucune info sur ces cartes, évidemment, mais plusieurs rumeurs viennent nous donner quelques indices sur ce qui nous attend. Nvidia serait actuellement en train de travailler sur un nouveau système de dissipation thermique permettant de gérer des TGP allant de 200 à 600 W, ce qui est beaucoup. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’il faudra une alim monstre, mais seulement indiquer leur puissance maximale.

Les futures cartes pourraient être gravées en 3 nm et devraient bénéficier de la nouvelle architecture Blackwell, qui prendrait la suite d’Ada Lovelace. Pour le moment, l’heure n’est qu’aux suppositions, mais l’annonce se rapprochant irrémédiablement, les rumeurs et les fuites devraient être de plus en plus insistantes.

En tout cas, il faut se préparer à attendre janvier 2025 pour voir ces nouvelles cartes graphiques arriver sur le marché. Pas de RTX 5080 sous le sapin !