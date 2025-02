Nvidia fait face à un nouveau couac : ce joueur a reçu sa RTX 5070 Ti avant la sortie

La série RTX 5000 de Nvidia connaît un lancement chaotique, marqué par des stocks limités et des prix gonflés. À quelques jours de l’arrivée officielle de la RTX 5070 Ti, un internaute affirme avoir déjà reçu sa carte graphique. Cette situation illustre encore un peu plus la confusion autour de cette nouvelle génération de GPU.

Les lancements de cartes graphiques sont souvent attendus avec impatience, mais aussi redoutés à cause de sérieux problèmes de disponibilité. Entre les ruptures de stock, les prix qui flambent et les spéculateurs à l'affût, se procurer une nouvelle carte peut vite devenir un casse-tête. Nvidia ne fait donc pas exception avec sa série RTX 50, qui semble déjà suivre ce schéma.

Alors que la RTX 5070 Ti doit officiellement être annoncée le 20 février, un acheteur affirme pourtant avoir reçu son exemplaire en avance. Selon les informations rapportées par nos confrères de VideoCardz, ce modèle Asus aurait été expédié avant même la levée de l’embargo sur les tests prévue pour le 19 février. Cette fuite s’ajoute donc aux nombreuses difficultés du lancement de cette nouvelle gamme de GPU.

Cet internaute a reçu une RTX 5070 Ti avant sa sortie

Ce type d’incident est rare, mais il témoigne du manque de contrôle autour de la sortie des RTX 50. Cette livraison anticipée ne changera peut-être pas le marché, mais elle montre à quel point ce lancement est chaotique. Plusieurs rapports indiquent que la RTX 5070 Ti pourrait connaître les mêmes problèmes de disponibilité que les RTX 5090 et 5080. Des ruptures de stock sont donc à prévoir, ce qui laisse le champ libre aux revendeurs qui n’hésiteront pas à gonfler les prix.

Le destinataire de la carte a aussi précisé l’avoir payée plus cher que son prix de vente conseillé, ce qui n’est pas surprenant. De nombreux modèles des RTX 5090 et 5080 affichent déjà des tarifs bien au-delà de leur prix initial sur certaines plateformes. Il y a fort à parier que la RTX 5070 Ti subisse le même sort. Face à ces incertitudes, mieux vaut patienter ou se tourner vers des alternatives, comme les modèles de la génération précédente, qui sont encore disponibles à des prix plus raisonnables.