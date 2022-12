Nvidia baisse le prix de la RTX 4070 Ti avant l’annonce, le S23 sera plus performant que prévu, c’est le récap

Nvidia revoit sa copie concernant le prix de la RTX 4070 Ti, le Galaxy S23 montre les crocs en termes de puissance, Logan Paul fait la promo d'une arnaque aux NFT, c'est le récapitulatif.

A quelques jours du CES 2023, l'actu high-tech bat son plein. Entre les performances du Galaxy S23 qui s'annoncent explosives, et le prix de la RTX 4070 Ti qui devrait rendre la carte graphique hyper accessible, on ne sait déjà plus où donner de la tête. Et si vous avez encore un peu de temps, jetez un oeil à notre article concernant les déboires de Logan Paul et d'un scandale lié à un jeu NFT. Vous êtes prêt ? Alors en route pour le résumé des actualités les plus marquantes de la veille.

Avant même la sortie, Nvidia réduit déjà le prix de la RTX 4070 Ti

C'est à l'occasion du CES 2023 que Nvidia devrait en toute logique officialiser sa nouvelle carte graphique abordable, la RTX 4070 Ti. Si aucun prix n'a encore été annoncé par le fondeur, il semble pourtant que Nvidia ait d'ores et déjà revu sa copie. Selon le site WccfTech, la carte devait initialement être commercialisée à partir de 899 dollars. Mais face au concurrent AMD et sa RX 7090 XTX, Nvidia a visiblement décidé de rogner sur ses marges et de vendre la RTX 4070 Ti 100 dollars de moins.

En savoir plus : RTX 4070 – la carte graphique sera moins chère que prévu, Nvidia va baisser son prix

Les performances des Galaxy S23 de Samsung seront encore meilleures que prévu

Les premiers benchs concernant les futurs Galaxy S23 de Samsung viennent d'arriver. Et ils sont excellents, peut-être même encore meilleurs que tout ce à quoi on pouvait s'attendre. On observe ainsi un gain de 36% par rapport à la génération précédente pour le CPU, de 48 % pour le GPU et de 60 % pour le NPU ! Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les Européens seront logés à la même enseigne que les Américains, puisque le Snapdragon 8 Gen 2 équipera tous les modèles. De quoi faire définitivement oublier les SoC Exynos, n'est-ce pas ?

En savoir plus : les Galaxy S23 seront beaucoup plus puissants que leurs prédécesseurs, surtout en Europe

Logan Paul au coeur d'un nouveau scandale lié à un jeu NFT

Si Logan Paul n'avait plus fait parler de lui depuis un bon moment, voilà qu'il revient sur le devant de la scène. Le Youtubeur Coffeezilla a enquêté sur un jeu NFT baptisé CryptoZoo, dont Logan Paul a longtemps fait la promotion. Il a découvert ainsi qu'il s'agirait d'une vaste arnaque destinée à escroquer ses nombreux utilisateurs. Comble de l'ironie, même les employés de l'entreprise de Coffeezilla n'auraient pas touché le moindre centime. Le principal intéressé s'en défend becs et ongles, expliquant que toutes ces allégations sont fausses.

En savoir plus : Logan Paul fait la promotion d'un jeu NFT, c'est une immense arnaque