Nouvelle attestation de déplacement confinement : 3 versions à télécharger, comment les utiliser ?

Toute la France est à nouveau en confinement depuis le vendredi 30 octobre 2020 à minuit. Trois nouvelles attestations de déplacement sont disponibles depuis la soirée du jeudi 29 octobre. À quoi servent les trois documents et dans quels cas les utiliser ? On vous aide à y voir plus clair.

Depuis le vendredi 30 octobre 2020 à 00h, les Français ont retrouvé leurs habitudes du printemps dernier. Une attestation de déplacement est à nouveau impérative pour justifier les sorties du domicile. Trois documents ont été mis en ligne par le ministère de l’Intérieur et nous vous expliquions hier comment télécharger les attestations dérogatoires pour se déplacer pendant reconfiement.

Les deux premières sont bien connues puisqu’il s’agit d’une part de l’attestation dérogatoire classique utilisée il y a quelques mois, sur laquelle de légères modifications ont été effectuées pour s’adapter aux nouvelles conditions. et de l'autre, le justificatif pour les déplacements professionnels (similaire à celui du printemps). Enfin, la grande nouveauté du reconfinement, c’est l’arrivée d’un nouveau justificatif pour les déplacements scolaires.

Attestation de déplacement dérogatoire : dans quels cas l’utiliser ?

La nouvelle attestation de déplacement n’est pas très différente de celle qui était en vigueur pendant le couvre-feu. Cette dernière s’inspirait déjà de l’attestation dérogatoire du printemps. La nouvelle version s’adresse à tout le monde et comporte 9 catégories de motifs qui peuvent justifier une sortie.

Déplacements professionnels ou pour se rendre dans un établissement d’enseignement.

Achats de première nécessité, perception de prestations sociales ou retrait d’espèces à la banque.

Se rendre chez le médecin ou à la pharmacie.

Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Sorties récréatives dans la limite d’un km autour du domicile et pour une durée maximale d’une heure par jour.

Convocation judiciaire ou administrative; se rendre dans un service public.

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités

périscolaires.

En ce qui concerne les sorties récréatives, elles peuvent être liées à l’activité physique individuelle (marche, jogging, etc.). Mais toute pratique sportive collective est interdite. Sont également autorisées : les sorties familiales et la promenade des animaux de compagnie. L’attestation de déplacement doit être renouvelée pour chaque sortie.

Le justificatif de déplacement professionnel

Les autorités encouragent le télétravail qui doit rester prioritaire quand cela est possible. Dans le cas contraire, le justificatif de déplacement professionnel vous permet de continuer à travailler pendant le confinement. Il est valable pour le trajet habituel entre votre domicile et votre lieu de travail, mais aussi pour les déplacements entre différents lieux lorsque la nature de vos fonctions l’exige.

Le justificatif devra être rempli par votre employeur. Il s’agit d’une attestation spécifique qui vous dispense de l’attestation dérogatoire classique, mais uniquement pour les déplacements d’ordre professionnel. Il n’est pas nécessaire de la renouveler pour chaque sortie. Un seul document suffit pour toute la durée du confinement.

Le justificatif de déplacement scolaire (nouveau)

Un nouveau justificatif a été mis en ligne par le gouvernement pour les déplacements scolaires, au même titre que l’attestation professionnelle. Car, contrairement au confinement du printemps, les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts. Mais les établissements sont soumis à un protocole sanitaire strict pour limiter les risques.

Ce justificatif est obligatoire pour les parents qui conduisent ou vont chercher leurs enfants à l’école. Le document pourra être rempli par le parent ou le responsable de l’enfant. Toutefois, le nom, l’adresse et le cachet de l’établissement scolaire sont obligatoires sur le document.