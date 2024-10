Galaxy S25 : on connait les dimensions de tous les smartphones, et il y a de bonnes nouvelles

De nouvelles informations viennent d'être dévoilées concernant la prochaine génération de smartphones haut de gamme de Samsung. Le leaker réputé Yeux1122 vient de partager ce qui serait les dimensions précises des trois modèles de la série Galaxy S25, révélant une tendance générale vers des appareils plus fins.

Alors qu’on connait presque déjà l’intégralité de la fiche technique des prochains Galaxy S25 de Samung, on en sait enfin un peu plus concernant dimensions de tous les smartphones de la série. Selon le leaker yeux1122 sur Naver, le Galaxy S25 standard devrait mesurer 146,94 x 70,46 x 7,25 mm, des dimensions légèrement réduites par rapport à son prédécesseur, le S24. Pour rappel, ce dernier mesure 147 x 70,6 x 7,6 mm.

On est donc face à une très légère baisse de la longueur et de la largeur de l’appareil, probablement grâce à la réduction des bordures autour de l’écran, mais l’appareil est surtout beaucoup plus fin que son prédécesseur.

Les Galaxy S25 vont miser sur la finesse

Pour le Galaxy S25 Plus, les dimensions annoncées sont de 158,44 x 75,79 x 7,35 mm, contre 158,5 x 75,9 x 7,7 mm pour l'actuel S24 Plus. Là encore, on observe une diminution de l'épaisseur assez significative, tout en conservant un format général similaire.

Le modèle Ultra, fleuron de la gamme, devrait quant à lui mesurer 162,82 x 77,65 x 8,25 mm. En comparaison, le S24 Ultra actuel affiche des dimensions de 162,3 x 79 x 8,6 mm. La différence la plus notable concerne la largeur, qui se voit réduite de plus d'un millimètre, suggérant une prise en main potentiellement plus confortable.

Ces nouvelles mesures corroborent les précédentes fuites, notamment les images récemment apparues montrant des modèles factices des trois appareils. Ces dummy units laissaient déjà entrevoir des bordures d'écran plus fines, ce qui semble se confirmer avec ces nouvelles spécifications.

Si les dimensions externes semblent désormais bien établies, les spécifications techniques continuent d'alimenter les débats. La rumeur la plus persistante suggère que l'ensemble de la gamme sera équipée du processeur Snapdragon 8 Elite, marquant potentiellement la fin de l'utilisation des processeurs Exynos en Europe.

La présentation officielle de cette nouvelle série est attendue pour janvier 2025, soit un an après le lancement des S24. D'ici là, d'autres informations devraient continuer à émerger, notamment concernant les caractéristiques photo et les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle.