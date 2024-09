Nostalgique de MySpace ? Ce réseau social est fait pour vous, 1 million d’inscrits vous attendent

Méconnu, ce réseau social est un hommage non dissimulé au célèbre MySpace. Il vient de dépasser les 1 million d'utilisateurs. L'occasion parfaite de se replonger dans l'ambiance des blogs personnels du début des années 2000.

Si vous deviez citer quelques noms de réseaux sociaux, là, tout de suite, vous diriez spontanément Facebook, X (Twitter), Instagram… Peut-être Snapchat ou LinkedIN également. Mais ce serait oublier un pionnier, celui sans qui la plupart des plateformes citées n'auraient probablement pas le succès qu'on leur connaît aujourd'hui : MySpace.

Attention, nous parlons d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En 2003, Tom Anderson crée le site avec dans l'idée de proposer des pages Web sur lesquelles les groupes de musiques pourraient faire leur promotion.

Rapidement, les utilisateurs affluent, plus pour écrire dans un blog personnel que pour poster leurs morceaux d'ailleurs. MySpace devient l'un des sites Web les plus visités au monde avant de s'écrouler sous le poids du mastodonte Facebook. Il existe encore cela dit, sauf qu'il est exclusivement centré sur la découverte musicale. Mais si l'aspect graphique de l'époque et les articles écrits en alternant majuscules et minuscules de toutes les couleurs vous manquent, sachez qu'il existe SpaceHey.

Voici le réseau social parfait si vous voulez retrouver le MySpace des années 2000

Pendant le confinement de 2020, le jeune Anton Röhm, 18 ans, décide de développer SpaceHey en hommage à MySpace. Ce qui devait être un simple passe-temps prend de l'ampleur et 4 ans plus tard, le réseau social dépasse les 1 million d'utilisateurs. On y retrouve tout ce qui a fait le charme de son aîné, avec la possibilité de changer le code HTML et CSS de sa page pour la personnaliser selon ses goûts. Particularité à souligner : il n'y a aucun tracker ni aucune publicité personnalisée sur le site. Vous pouvez aussi définir votre profil comme privé.

En plus des pages personnelles, SpaceHey intègre un forum et un système de newsletters auxquelles vous pouvez vous abonner. Anton Röhm continue de travailler sur son réseau social, principalement à l'amélioration des performances et aux corrections de bugs. Il s'attaque également aux bots et autres spams, tout en prévoyant d'ajouter quelques fonctionnalités encore tenues secrètes. À défaut d'avoir été nommé à la tête de Twitter, Tom Anderson se réjouit sûrement du succès de cet héritier spirituel.