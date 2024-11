Non, votre compte Apple n’a pas été suspendu, faites attention à cette arnaque convaincante

Une campagne de phishing de grande envergure touche en ce moment les détenteurs d'un produit Apple. Le message indique que le compte du propriétaire a été suspendu, mais c'est faux.

iPhone, MacBook, iPod, iPad… Il y a environ 2 milliards de produits Apple en circulation dans le monde. Tous partagent un point commun en dehors de leur logo : ils nécessitent de se connecter à un compte Apple. Un hacker souhaitant accéder à votre appareil puis à vos données personnelles en fait donc sa cible privilégiée. D'ailleurs, une campagne de phishing très bien faite est en ce moment en cours.

L'accroche est simple, mais efficace : votre compte Apple a été suspendu et vous devez agir vite pour le récupérer ou le protéger. Les prétextes sont divers. Parfois le message vous indique qu'une activité suspecte a été détectée, parfois que le compte a carrément été piraté. Dans les deux cas, on vous incite à cliquer sur un lien ou un bouton et de rentrer vos identifiants. Celles et ceux qui tombent dans le panneau les transmettent sans le savoir aux malfrats qui n'hésiteront pas à s'en servir.

Apple possède une page dédiée à ce genre d'escroquerie et donne un conseil pertinent : “Si vous avez des doutes sur la légitimité d’un message ou d’un appel non sollicité, ou d’une demande vous incitant à envoyer de l’argent ou à transmettre des informations personnelles, telles que votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, un mot de passe ou un code de sécurité, nous vous recommandons de partir du principe qu’il s’agit d’une escroquerie et, si besoin, de contacter directement l’entreprise concernée“.

Méfiez-vous également d'un SMS disant que votre espace de stockage iCluod est saturé et qu'Apple vous offre une rallonge. C'est également une tentative de smishing qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Elle a l'avantage d'être très peu crédible, au contraire de l'arnaque citée plus haut. Là encore, le bon sens est de mise.

