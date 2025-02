Nintendo met fin à son programme de fidélité, adieu les réductions sur les jeux

Nintendo annonce la fin des points or, qui permettent de récupérer une partie du montant des achats de jeux en euros à dépenser sur l'eShop. On ignore encore si un nouveau système similaire verra le jour.

Vous qui achetez des jeux Switch dématérialisés sur l'eShop de Nintendo, vous avez dû remarquer qu'à chaque fois, un genre de cagnotte augmente. Ce sont les points or. En résumé, il s'agit d'un programme de fidélité permettant de récupérer une partie du prix d'achat d'un jeu : 5 % pour un titre numérique, 1 % en version physique. Le montant n'est pas extraordinaire, mais en étant suffisamment patient, vous pouvez de temps en temps vous offrir un petit jeu voire un gros pour 0 €, ce qui est toujours appréciable.

Malheureusement, ce ne sera bientôt plus possible. Nintendo annonce la fin des points or. Elle sera effective le 25 mars 2025, date à partir de laquelle il sera impossible d'en cumuler à nouveau. La firme japonaise n'explique pas les raisons derrière cette décision, ni si les joueurs auront droit à un système similaire en remplacement. Il y a également plusieurs subtilités à prendre en compte.

Nintendo arrête les points or, ils disparaîtront bientôt

D'abord, les points or qui devraient s'ajouter suite à la précommande d'un jeu numérique le seront. Ensuite, Nintendo précise que “les utilisateurs pourront se voir accorder des points or pour des raisons exceptionnelles à la discrétion de Nintendo, même après le 24 mars 2025“. Enfin, que celles et ceux qui possèdent des points or se rassurent : vous avez 12 mois à partir de leur obtention pour les dépenser, peu importe la date.

N'oubliez pas que si les points or sont ajoutés automatiquement pour les jeux numériques, vous devez les demander manuellement pour les jeux physiques de la manière suivante (toujours avant le 24 mars 2025) :

Insérez la cartouche dans la Switch. Sélectionnez l'icône du jeu. Appuyez sur le bouton + ou – pour ouvrir le menu des Options du jeu. Choisissez Programme de récompenses My Nintendo > Recevoir mes points (version sur carte uniquement). Sélectionnez le compte Nintendo sur lequel vous souhaitez ajouter les points Or.

Attention, vous devez réclamer les points de cette façon dans les 2 ans qui suivent la date de sortie officielle du jeu en Europe, après quoi il est trop tard. Autrement dit, au moment de publier cet article, seuls les titres parus en 2023 ou ultérieur sont encore valables à ce niveau.