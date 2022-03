NFT : un drapeau de l’Ukraine s’est vendu pour 6 millions d’euros

Un drapeau ukrainien sous forme de NFT mis aux enchères par Ukraine DAO a été vendu à un groupe de donateurs pour près de 2200 ETH (6 millions d’euros) mercredi, les recettes devant servir à soutenir les Ukrainiens touchés par l'invasion.

UkraineDAO, l'organisation autonome décentralisée créée par Nadya Tolokonnikova de Pussy Riot, les membres de Trippy Labs et PleasrDAO ont réussi à vendre un drapeau de l’Ukraine sous forme de NFT. Ce dernier a été cédé aux enchères pour près de 2200 ETH (6 millions de d’euros), beaucoup plus que la photo d’une poubelle qui avait, elle, été vendue à 220 000 euros.

Le drapeau a été vendu sur la place de marché NFT Zora, avec 3 271 contributeurs qui ont rassemblé leurs fonds pour une offre commune sur PartyBid, une plateforme qui permet aux gens de mettre en commun leurs capitaux pour enchérir sur des NFT. Au départ, UkraineDAO voulait vendre aux enchères des œuvres d'art pour soutenir l'Ukraine, mais le groupe a ensuite décidé de choisir un symbole du peuple ukrainien plutôt qu’une œuvre d'un artiste indépendant.

À quoi va servir l’argent récolté par la vente du NFT ?

Les bénéfices récoltés par la vente du NFT à l'effigie du drapeau de l’Ukraine seront reversés à des organisations à but non lucratif en Ukraine qui aident les personnes touchées par l'invasion russe. Parmi les contributeurs les plus célèbres, on peut citer Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, le livestreamer “OhShinny”, OnlyFans et la communauté de codage Jadu.

Les participants recevront des jetons ERC-20 sous la forme de jetons LOVE en fonction du montant auquel ils ont contribué, qui représentent la propriété du NFT. Les jetons LOVE sont censés être un symbole commémorant la contribution du donateur, sans aucun autre but, selon l'UkraineDAO.

Selon les données du site d'analyse Elliptic, plus de 55,7 millions de dollars en cryptomonnaies provenant de plus de 105 000 dons ont été versés au gouvernement ukrainien et aux ONG apportant un soutien à l'armée. La valeur totale des dons reçus par le gouvernement ukrainien s’élève actuellement à 47,7 millions de dollars.